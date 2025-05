Guillermo Besozzi frenó a un corresponsal de Canal 5 que lo presentó diciendo que no podía votar: "No digas cosas que no son"

ENTREVISTA Besozzi: "Me tiraron una cáscara de banana... 48 horas antes me dijeron que disparara y tirara el teléfono al río"

“No, no digas cosas que no son. Puedo votar, el tema es que no nos estamos queriendo arriesgar, porque la cautelar dice que no podría entrar, en situaciones normales, a ninguna dependencia de la Intendencia”, explicó Besozzi.

“Los doctores que atienden mi caso consultaron a la fiscal, y ella dijo que iba a actuar en consecuencia si yo entraba a votar, Por lo tanto, la idea es no arriesgar. Hay que respetar los poderes. Me podría haber tocado en cualquier otro lugar, como la mayoría de las veces", expresó.

Besozzi, que fue dos veces intendente de Soriano y que opta por un tercer mandato, fue imputado a fines de marzo por siete delitos de corrupción (peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar ilícitos, abuso de funciones, cohecho simple y cohecho calificado), con prisión domiciliaria por 180 días con tobillera electrónica. Se lo indaga por utilizar el cargo para aplicar una lógica de favores en beneficio de militantes y conocidos y por no denunciar posibles delitos de los que tenía conocimiento.

Si bien en los últimos días recuperó la posibilidad de salir de su domicilio, todavía tiene algunos impedimentos en el marco de la investigación como el que, por el momento, no le ha permitido votar.