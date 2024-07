Gustavo Trelles: "La gente piensa que los bancos ganan en las crisis, pero si hay crisis los bancos no cobran"

Diego Robino: "A mí no me interesa mucho salir a contar que los rusos son los malos o los buenos"

AF: ¿Sos de Montevideo?

GT: Sí.

AF: Más allá del nombre, sos el uno en el directorio de Banco de Santander en Uruguay.

GT: CEO es el cargo ejecutivo más importante en una empresa. Yo además soy Country Head del grupo en Uruguay. Es una denominación que el grupo tiene en el mundo, que son los jefes país o los Country Managers, bueno, hay diferentes terminologías, para manejar el grupo. Nosotros no solo tenemos el banco en Uruguay, tenemos otras empresas. Tenemos tres financieras, tenemos una empresa en todo el tema de Payments, tenemos un Hub Tecnológico.

AF: ¿Qué edad tenés?

GT: 51 años.

AF: ¿Cómo fue tu llegada al banco?

GT: Cumplo 30 años en diciembre. Entré en diciembre del 94 de cajero en una sucursal muy pequeña, que se llama Mercado Modelo.

AF: ¿Cómo entraste?

GT: A través de una persona que era Gerente General. Yo era profesor de rugby infantil en un colegio.

AF: ¿Todavía hay cajeros?

GT: Muy pocos.

AF: Yo vengo del interior del interior, soy de un pueblito agrícola ganadero de Santa Fe. Los cajeros de banco de mi zona tenían que tener algún tipo de conocimiento cuando le pagaban a mi viejo, cambiaban un cheque, o hacían un depósito. Había un ida y vuelta con los cajeros. ¿Te pasaba a vos?

GT: No de tener esa particular charla con los productores. Pero generás una relación.

AF: ¿Sos bueno para contar la plata?

GT: Sí, vas agarrando práctica y después te volvés bastante bueno.

AF: Fuiste creciendo dentro de la estructura de Santander. Hablame un poco del banco.

GT: Acá, Santander es 100% Santander España. Digo en Uruguay porque en otros lugares donde puede estar abierto al mercado y puede haber una parte del paquete de accionistas minoristas. Nació en Santander, en el norte de España, está hace 43 años en Uruguay.

AF: ¿Y quién lo funda? ¿La familia Botín?

GT: El padre de Don Emilio Botín que ya falleció. Hoy es uno de los bancos más rentables del mundo, es el banco europeo más grande del mundo y ha tenido una expansión impresionante de la mano de Botín, que hace 40, 50 años empezó a internacionalizar el banco. El banco era el número 70 en el ranking de España y hoy es uno de los 10 principales bancos del mundo. Ahí en la principalidad de un banco, depende mucho de cómo lo mire, si por patrimonio, si por rentabilidad. Los bancos chinos que no están auditados seguramente sean más grandes pero no están dentro de este ranking, pero es un banco de los grandes del mundo.

Gustavo Trelles - Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino (6).jpg

AF: ¿Cuál es la función de un banco? Porque entiendo que el banco nace un poco con el capitalismo, pero una cosa era el banco del 1780 al 1800, otra cosa es el banco del siglo XX y otra cosa es el banco del siglo XXI. ¿Para qué sirve un banco hoy?

GT: Un banco es una institución que puede aportar mucho a las diferentes economías, al desarrollo de las personas, de los emprendimientos. Hay diferentes tipos de bancos, bancos de inversión, bancos con más foco en actividades corporativas. En el caso de Santander es un banco retail del mundo que hace mucho hincapié en eso, en ser un banco comercial, muy diversificado, con mucha cantidad de clientes, personas físicas, pymes y que de alguna forma tiene como uno de sus objetivos principales promover el desarrollo de los lugares donde está el banco.

AF: Va enganchado con el crecimiento de un país.

GT: No tengas la menor duda, la gente piensa que los bancos ganan en las crisis, pero es mentira, si hay crisis los bancos no cobran.

AF: Entrá ahí. Vos sabés que hay una mirada de “estos guachos ganan cuando las cosas están bien y cuando están mal y nosotros necesitamos, no aparecen”. Por lo menos en mi país. Cada país tiene una mirada muy diferente. Vos pensá que en Argentina los bancos se quedaron con los créditos de la gente y con el corralito. Fue una decisión política.

GT: Acá no. Vino la crisis del 2002 y los bancos internacionales pagamos hasta el último peso en la moneda que correspondía.

AF: Eso habla muy bien de ustedes, pero allá quedó ese inconsciente colectivo que quedó instalado.

GT: Pero históricamente a los banqueros se los ve como gente fría.

AF: No en todos lados, eso es lo que noté. Acá hay una mirada muy diferente y positiva con respecto a ustedes. Pero está bueno entroncar en esto: en el 2002, cuando ustedes se contagian de lo que pasó en Argentina en el 2001, los bancos respondieron, o sea, no se quedaron con un peso.

GT: Los bancos que quedamos respondimos con el 100% de las obligaciones, en tiempo y forma, en la moneda que correspondía, no hubo reestructuración, no hubo diferimientos. De los bancos privados que quedamos cumplimos con el 100% y hubo retiro de fondos de más del 50%.

AF: ¿Están relíquidos acá los bancos? ¿Están sentados sobre buenos colchones?

GT: Esa es una gran particularidad del sistema financiero uruguayo. Es una particularidad porque no es común en el mundo que los bancos tengan tanta liquidez superior a lo que lo tienen de créditos prestados.

AF: O sea, más lo que colocan afuera ¿igual les queda acá adentro?

GT: Sí, claro. Nosotros tenemos 100 de depósitos o de dinero líquido para prestar y si logramos prestar 60 de esos 100.

AF: ¿Cómo es el sistema? A ver, yo te doy 100 pesos, ¿vos qué hacés con esa plata?

GT: Hoy de esos 100 pesos sólo llego a prestar 60 porque tengo una demanda de crédito que sólo alcanza esos 60 pesos, tengo gente que me pide sólo 60 pesos.

AF: Yo te deposito 100 pesos y vos me pagas un interés y vos de mis 100 pesos, 60 se lo prestas a un cliente.

GT: Si, se los presto a un cliente y los otros 40 son los que tengo de exceso de liquidez y lo colocamos. Siempre en cualquier sistema del mundo es bueno estar líquido porque si hay un movimiento de inestabilidad, vos tenés esos 40.

AF: Esto es un negocio, yo soy uruguayo y te llevo los 100 pesos y te los deposito, vos me pagas a un interés, hay otro uruguayo o una uruguaya que necesita 60 pesos para comprar dos tornos, vos le prestas y vos cobras interés. Los 40 que quedan ¿los colocas vos en un banco afuera?

GT: Por ejemplo en bonos de tesoro americanos. Cada banco tiene sus políticas de en qué o en qué no, unos papeles más líquidos otros menos líquidos.

Gustavo Trelles - Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino (8).jpg

AF: Las políticas de cada banco te pueden liberar a que vos puedas, con cinco de esos 40, una especie de timbeo.

GT: Creo que no, hay mucha regulación del Banco Central del Uruguay que controla también en qué podés colocar y qué no, cuánto. Por cada 100 pesos que yo tomo tengo que hacer un encaje que es de alguna forma un seguro por si pasa algo para poder tener liquidez y devolverlo. Una particularidad muy importante del sistema financiero uruguayo es que es muy líquido y eso lo hace muy solvente.

AF: Ustedes por ejemplo, hasta 50 mil dólares ¿es muy difícil dar un crédito?

GT: Es recontrafácil. En Uruguay no necesitas nada. Si esos 50 mil dólares son en moneda nacional, mucho menos, pero te diría que sin antecedentes negativos de incumplimientos anteriores, sin tener una categoría mala porque operás con un banco y no estás pudiendo pagar, con ese solo hecho con antigüedad ya adquirís los 50 mil dólares. Es muy fácil en Uruguay tener acceso al crédito y con muy poco requerimiento de información o documentación.

AF: ¿Cómo se llevan ustedes en el sistema bancario legal, ordenado, absolutamente controlado por disposiciones y regulaciones y regulado? En este ciclo, entrevisté hace poco a Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, y el tipo me dice que ellos principalmente están preocupados porque que hay un montón de uruguayas y uruguayos que le deben a financieras. ¿Cómo es la relación con ese sistema que presta por afuera?

GT: No prestan por afuera. Las financieras tienen un régimen distinto pero están reguladas. La financiera que no está regulada no debería poder prestar, o sea que yo calculo que Manini hace referencia a las financieras que sí están reguladas, que tienen una regulación diferente, por lo tanto tienen condiciones de crédito diferente, tasas diferentes y un negocio absolutamente diferente. Para ser 100% franco las financieras más importantes de Uruguay son propiedad de los grupos financieros también, nosotros tenemos dos financieras.

AF: Pero es otro negocio.

GT: No toman depósitos porque no son bancos, no están habilitadas a tomar depósito las financieras, entonces la financiera sale ella a tomar un crédito y te presta sobre ese crédito que esa financiera tomó. No es que vos Alejandro Fantino fue y le di 100 pesos, no es que los mismos 100 pesos que le di al banco Santander se lo voy a dar a tal financiera, no, esa financiera no puede tomar depósito.

AF: Vos sabes que cuando tomas un crédito o tomas un préstamo de la financiera no es lo mismo que tomarlo con un banco.

GT: Por supuesto, no lo es entre otras cosas por ejemplo por esta condición, la financiera tiene que salir a pedir plata y esa plata que pidió es la que después empieza a prestar.

AF: ¿Cómo te pegó a vos personalmente como líder de Santander la pandemia? Es un quiebre dislocador de un montón de tecnologías. La pandemia trajo la pantalla y la pantalla por ejemplo hizo volver, dicen, entre el 25 y 40 por ciento de empleados o colaboradores a las oficinas. No quiere más nadie trabajar. Ahora se está volviendo, se acomoda, pero no va a ser como antes. O sea que íbamos todos, marcábamos tarjeta, hay más libertad ahí. ¿Cómo te pegó a vos personalmente? ¿Qué te hizo ver la pandemia y cómo cambió, si es que cambió algo la pandemia, el negocio bancario?

GT: La pandemia lo primero que nos demostró fue que había muchas cosas que podíamos hacer y que la presencialidad no era 100% necesaria. Si alguien te hubiera dicho que tenés que dar 500 ordenadores entre el lunes y el martes con todos los temas de seguridad, operativos que tienen que estar funcionando porque el martes no viene nadie a trabajar hubieras dicho “imposible”. Sin embargo en 24, 48 horas se entregaron ordenadores, la gente fue a su casa, se mantuvo la operativa del banco y eso de alguna forma demostró de que la presencialidad podía ser cuestionada y lo fue. El banco siguió funcionando. Yo quiero aprovechar para destacar algo muy importante del sector bancario. El sector bancario durante la pandemia no pudo cerrar. Los bancos tuvimos que tener un nivel de sucursales abierta obligatoriamente porque había que dar seguridad a la cadena de pagos y que la operativa comercial se mantuviera, aun cuando el Uruguay estaba cerrado voluntariamente, no por decreto del gobierno. Y los bancarios en aquellas dos semanas que fueron las primeras en las que nadie sabía el alcance de esto, estaban trabajando, recibían gente que no sabía si venía con el virus y independientemente de que estabas con máscara o no, los bancarios estuvieron ahí. Yo personalmente tomé una decisión que me hizo sentir bien y fue que yo entendía que si mi gente estaba trabajando en la sucursal, no podía no estar trabajando en mi oficina. Y el equipo de dirección de Banco Santander no tuvo un día de home office durante toda la pandemia porque nuestra sucursal estaba abierta.

Gustavo Trelles - Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino (3).jpg

AF: Pero no volvió a ser igual.

GT: No volvió a ser igual aunque estamos viendo. Hubo un 35% menos de operativa por pandemia.

AF: Te pregunto porque sos un tipo que entiende mucho del sistema financiero, pero como vos hiciste todas las inferiores de cajero a CEO, empezaste jugando en la novena, octava, reserva y estás en el lugar que estás porque evidentemente entendiste cada lugar. Te pregunto esto filosóficamente, el banco es un lugar que es más que un banco o era un lugar que era más que un banco. Era conversar con el gerente cuando ibas a pedir un crédito, era explicar tu situación, pero era otra cosa. Cuesta a veces hacer todo por pantallas. ¿Eso no va a volver nunca más? ¿Eso ya se fue para siempre, lo que era un banco bulliendo de gente?

GT: Eso no está más, pero las relaciones personales siguen estando. Las relaciones personales que se generaban antes ya son de otro tipo.

AF: Te digo esto porque hay algo que tiene que ver con el fetichismo en el dinero, el fetichismo de la mercancía, y no es un término marxista, sino que vos le pones algo más a la moneda, vos le pones algo más al dinero, hay algo que juega en el billete, hay algo que juega cuando vos vas a sacar un crédito. Un crédito no es un crédito solamente, es tu sueño sacar un crédito, vos me das un sueño, vos me cumplís un sueño, y sacarlo con una máquina no es lo mismo.

GT: Yo creo que en la actividad bancaria, que es una actividad de confianza de relacionamiento ese tema sigue siendo muy importante. Lo que decíamos de los ahorros ¿vos le das tus ahorros a cualquiera? Tengo, no sé, el ahorro que hice en 25 años de laburo como periodista, como relator y como todo, lo pones en un app y empezás a invertir en un app porque hay un buen retorno y la inteligencia artificial dice vende ahora, compra tal y no hablas con nadie, no sabes dónde está la plata…

AF: Está buena la puerta que abrís. Estuve hasta hace poco tiempo en una reunión de un paraguas de marcas y están hablando todos de la automatización y la robotización de los autos. Hay un dilema ético que tienen con la robotización. Si todos los autos van a la misma velocidad y todos los autos están conectados a una misma central y vos venís con tu familia en un auto por un camino de montaña y enfrente viene una camioneta con 25 chicos de un picnic y nuestros dos autos están conectados a una central, el auto tuyo con tu familia lo va a tirar tu robot por el escarpado porque va a salvar 25 vidas de chicos. Entonces el debate es “por ahí puedo hacer algo a último momento, nos salvamos nosotros y se salvan los 25 pibes”. Pasó el otro día, hay un juicio millonario porque un auto de Elon Musk no interpretó que atrás había una ambulancia y no dejó pasar porque el semáforo estaba rojo, no se corrió y bueno, murió la persona que estaba en la ambulancia. Voy a esto y lo conecto con la inteligencia artificial en el dar plata o en el que te la maneje una inteligencia artificial. Yo creo que hay lugares donde siempre va a tener que estar la mano humana. En la inversión, ¿va a poder la IA, según tu mirada, reemplazar lo humano o para vos siempre que haya un ahorro dado va a tener que haber un tipo mirándome como me estás mirando vos cuando reciba los ahorros y reciba mi dinero de toda la vida para invertir?

GT: Creo que va a ir en la madurez de la sociedad de aceptar, confiar y reconocer que la inteligencia artificial va a ser confiable más que las personas. Es un tema de qué nivel de dinero tenés, de dar pasitos, de entenderlo. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, y ¿qué es en el día a día? Será lo de los autos que no tengan chofer. Hace 25, 30 años, si pensabas en eso, es una locura. Todo el mundo habla de innovación, inteligencia artificial, bueno, dígame qué es en el día a día, porque mirá que es difícil innovar.

AF: Juguemos en esto, ¿qué es el dinero? Habrás tocado y habrás estado con gente que tiene mil palos verdes pero más de una vez, ¿qué es la plata? ¿Qué crees vos que es la plata para la mayoría de la gente? ¿Cómo se relaciona la gente con el dinero? ¿me lo contás?

GT: Creo también que va en la educación de cada uno. Para mí el dinero es que mi familia esté bien. Qué es el dinero o qué importancia le da a cada uno el dinero es de acuerdo a sus principios personales, que son todos respetables, pero son personales. Por lo tanto filosóficamente no te voy convencer vos a mi ni ni yo a vos: el valor en la vida de cada uno se lo dará cada uno.

AF: Pero se juega algo importante, el humano juega en el tema del dinero, los hombres juegan en el tema del dinero algo...

GT: El humano, la ambición, el poder, el ego, yo creo que hay mucho de eso. Veo gente de mucha plata que no los conoce la gente, de perfil bajo y otros que necesitan eso para para mostrarse. Pero cada uno es como es. El dinero para mí es el bienestar de mi familia y un bienestar común y corriente, normal. No seguir acumulando, acumulando, acumulando.

AF: Hay un momento de la acumulación que ya busca poder. Hay que ver también cómo juega cada uno, porque yo estoy acá entrevistando en Uruguay, la paso muy bien, estoy feliz, estoy con mi hijo y con mi esposa, esperándome en el restaurante para comer algo y esto más que un trabajo es un placer. Estar charlando con vos no es un trabajo, estoy conociéndote, estoy enriqueciéndome, en todo sentido. Pero a veces no entiendo gente que conozco. Para que precisás más de lo que tenés, boludo.

GT: Me pasa exactamente lo mismo que vos, exactamente lo mismo que vos. Te das cuenta al final que no es un tema de cuánta plata tenés en la cuenta, sino que cada uno lo evalúa según las perspectivas y principios de cada uno.

AF: A mí me gusta tener, mi papá le decía “el sencillo”, la plata chiquita para pagar. No se paga más con plata. ¿Vos pelás plata y te miran como si fueras el hermano del “Chapo” Guzmán. ¿Va a desaparecer la plata?

GT: Creo que vamos hacia que desaparezca una gran cantidad. Andá a Estados Unidos a pagar con un billete de 100 dólares. Estas partes del mundo necesitan aprender todavía, necesitan que culturalmente y socialmente se vayan adquiriendo. Yo siempre doy el ejemplo de la clasificación de basura en un país desarrollado. Venis acá y no sabemos distinguir entre cartón o plástico.

Gustavo Trelles - Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino (1).jpg

AF: ¿Qué edad tienen tus hijos?

GT: 21 la más grande y 18 los más pequeños. Hace 15 años yo tiraba un papel en el suelo y me mataban. Es cultural, no es que todo lo desarrollado, todo lo del primer mundo se pueda aplicar en estas geografías en forma inmediata. Y esto en los temas sociales como la clasificación de basura o comportamientos o en términos de servicios financieros o de otro tipo de servicios. Hay que ir despacito que acá se está aprendiendo y culturalmente ver qué es lo que la sociedad está dispuesta a dar.

AF: Pregunta que te voy a hacer ligada a todos mis años de ver cine de películas de cowboys, etcétera ¿tiene bóveda el Santander?

GT: Sí. Es enorme.

AF: Había un mito entonces de que Disney sacaba de circulación dólares viejos, que tenía un acuerdo con el tesoro norteamericano, que en las afueras de Disney como había tanta corriente, sacaban los billetes que ya no funcionaban y los venía a buscar el tesoro. ¿Cómo es el tema con el dinero?

GT: El Banco Central del Uruguay te cambia los billetes manchados, los que ya están viejos, los que salen de circulación, te da más billetes de los que vos le pidas, ese es el idea de vuelta del dinero efectivo, se hace con el Banco Central. En el 2002 yo vi, que parecía como algo increíble, los aviones que venían con dólares cash en efectivo de Estados Unidos porque la gente demandaba “me quiero llevar los dólares” y había que darle los billetes de dólares. Y hubo muchas importaciones de efectivo.

AF: Para ir cerrando, contarme algo de ustedes ¿qué plan tienen?, ¿hacia dónde van?

GT: Bueno, nosotros tenemos un grupo muy grande en Uruguay. La verdad que a mí me gusta distinguir mucho porque el grupo tiene 43 años en Uruguay y ha invertido en absolutamente todo lo que le hemos pedido y la verdad que todos somos bla bla y qué lindo Uruguay, qué país estable, pero la confianza se da cuando llamas y decís “necesito 20 millones de dólares porque quiero hacer esto” y te dicen “dale para adelante”. Entonces me gusta demostrarlo mucho en los hechos que la confianza de Grupo Santander en el país ha sido impresionante en los últimos 43 años comprando empresas, invirtiendo, estando en absolutamente todos los negocios que se puedan, estar de acuerdo a la regulación.

AF: O sea, si alguien viniera a instalarse a Uruguay desde otro país o alguna empresa o lo que sea, ¿están las condiciones dadas o ustedes están para apoyarlos en la llegada?

GT: Absolutamente. Y te lo llevo a lo de la inteligencia artificial, tenemos que incorporar prácticas pero que el mercado y la región las convalide. Te doy un ejemplo práctico, trajimos los equipos del banco, se les ocurrió una idea que tenía google, Santander Lockers se llama. Son unos lockers que andan a través del app, donde vos pedís una chequera y no tenés que ir al banco, no tenés que ir a pedirla, a través del app pedís la chequera, la chequera te dice A23, tenés un código y cuando vas al locker que es horario extendido de 8 de la mañana a 10 de la noche, tenés la chequera. Entonces vos no fuiste al banco, no hiciste cola, fuiste en el horario que quisiste. Sencillez, facilidad. Pusimos lockers en supermercados, pues dijimos, ¿para qué voy a hacer ir a Alejandro a una sucursal si tiene un supermercado mucho más cerca de su casa? El 95% de las transacciones de lockers se hacen en las sucursales. O sea, la gente elige, si quiere puede ir a buscar la chequera de la sucursal.

AF: Te está faltando algún licenciado en filosofía. que te interprete el tiempo. Por lo menos el humano moderno es un humano de dinero, es un humano de transacción económica, somos un homo economicus y somos un humano de relación social también en esa transacción. Al supermercado voy a comprar lechuga, no me mandes a buscar la chequera.

GT: Pero yo te mando si vos querés, siempre podés ir al banco.

AF: Ha sido un enorme placer tenerte, Gustavo.