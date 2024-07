Martina Crispo: "Técnicamente no hay limites para clonar un humano pero, ¿para qué lo haríamos?"

"Técnicamente, no (hay límites para clonar humanos). Pero no veo viable que nadie se ponga a clonar humanos, ¿para qué?", dice la responsable de la Unidad de Biotecnología de Animales de Laboratorio del Institut Pasteur, Martina Crispo, en un diálogo con Alejandro Fantino que versó sobre un trabajo en el que confluyen la ciencia, la ética y también la filosofía.

Crispo, quien es miembro de la Academia Veterinaria de Francia, habló sobre las posibilidades científicas en Uruguay y elogió a sus colegas locales. "Los científicos que se van al exterior a trabajar o hacer sus posgrados o lo que sea, después no los quieren mandar de vuelta los laboratorios de Estados Unidos o de Europa, se los quieren quedar. Y eso es porque aunque trabajamos en condiciones que no son las ideales, igualmente sacamos adelante un trabajo de buena calidad", dijo Crispo durante el diálogo con el periodista argentino.

AF: ¿Entraste vos o entró tu trabajo a la Academia Francesa?

MC: Bueno, es un combo. Entré yo por mi trabajo y por mi formación porque me formé en Francia estuve un año entero allá aprendiendo técnicas para generar animales genéticamente modificados.

AF: ¿Tu especialidad la hiciste en Francia?

MC: Parte de mi especialidad la hice en Francia, parte en Japón, parte en Francia. En Francia aprendí todas estas técnicas que traje después para Uruguay al Instituto Pasteur y con eso desarrollamos el laboratorio con el que trabajo. El año pasado me dieron el premio a Mujer del Año en Ciencias.

AF: Quiero que me cuentes un poco, no solamente lo que haces vos y tu ciencia. Te dedicas a a modificar genéticamente animales para investigaciones en laboratorio que tengan fines sólo médicos o mejoras en la calidad de vida de los humanos.

MC: Es una buena definición. Nosotros lo que hacemos es generar modelos animales, en nuestro caso ratones. Pueden ser otros animales, hemos hecho ovejas, modificadas genéticamente en colaboración con otros grupos de investigación que trabajan más en animales de producción. La herramienta en sí después que la tenés puesta a punto se puede aplicar a distintos animales.

AF: ¿Cómo se llama la herramienta?

MC: Hoy en día estamos usando una que se llama CRISPR de edición génica.

AF: ¿Fue premio Nobel?

MC: Fue premio Nobel, sí exactamente, en el 2020 para Emanuel Charpentier y Jennifer Doudna. Esta es una herramienta de edición génica que es muy, muy precisa y permite modificar el genoma de una forma que no se podía hacer anteriormente.

AF: Por mi formación filosófica también te quiero preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con trabajar en un ser vivo; no es que yo tenga ningún tipo de prurito, pero te lo pregunto filosóficamente, la cuestión de lo ético o de lo bioético en la utilización de un animal, sea ratón o lo que sea, para fines de investigación. Pero ya voy a llegar ahí, solamente para entender, porque me llama la atención.

MC: Es que la bioética, como decís vos, está presente siempre en todo lo que hacemos en experimentación en biomedicina.

AF: Ustedes trabajan para generar modelos de ratones o de animales para ser trabajados o Investigados en laboratorios.

MC: Por ejemplo le modificamos algún gen para que los ratones sean obesos y después probar fármacos contra la obesidad en ese modelo animal.

AF: ¿Son ratones comunes y corrientes? ¿Sacan esos ratones de una madriguera de ratones y después los modifican? ¿O los ratones que nacen ya fueron tratados especialmente?

MC: Son ratones de laboratorio, que están criados hace años por empresas que se dedican a la cría. Nosotros traemos esos ratones de los laboratorios de Estados Unidos, por ejemplo. Los criamos aquí en lo que se llama bioterio. Desde 1900 se empezaron a hacer las primeras crías de ratones de laboratorio y de ratas.

AF: ¿Quién empezó a trabajar con eso?

MC: Empezó una científica investigadora, Abby Laptrop. Empezó a vender los ratones a los científicos y eso ahora es una gran industria.

AF: Tengo un amigo que se llama Gabriel Rabinovich y me contaba que en su momento se le habían parado las investigaciones en el Conicet donde él trabajaba en Argentina porque cada ratón valía, no sé, me había dicho como 30, 40, 50 mil dólares.

MC: No tanto, pero trabajar con animales de experimentación es caro y hay que tener financiación para poder hacer los experimentos.

AF: Una cosa es producir una oveja o un caballo, alterarlo genéticamente porque lo vas a usar para polo, lo vas a usar para un fin veterinario, pero ¿qué otros animales alteran genéticamente?

MC: Nosotros puntualmente lo hacemos con ratones, hemos intentado con ratas, lo hemos hecho con ovejas y hasta ahí llegamos. En el instituto también se manipulan peces genéticamente y en la escala animal eso es lo que hay. Pero la tecnología sirve para cualquier especie, incluida los humanos.

AF: Vamos a empezar a desandar el cuento. Todo ser vivo tiene un mapa genético, ¿cómo se le llama, genoma?

MC: Sí, un genoma que en el año 2002 se descifró completamente, con técnicas de secuenciación que anteriormente no existían.

AF: ¿A qué se le llama descifrar genomas?

MC: Saber la cantidad de genes que hay en el ADN de los humanos y de los animales y después la idea es saber qué función tiene cada uno de esos genes, que son unos 20.000 genes.

Marina Crispo en el ciclo de Dialogos, Fantino (5).jpg

AF: ¿Una planta también tiene este genoma?

MC: Una planta, una bacteria, todo tiene su genoma.

AF: El tamaño del ser vivo, ¿influye mayor o menor cantidad de ADN o no?

MC: Puede o no puede influir. No es que esté directamente relacionado.

AF: ¿El humano está totalmente secuenciado?

MC: Totalmente secuenciado. Esas técnicas hoy sirven para secuenciar el genoma de un paciente y ver dónde tiene determinada mutación, en qué parte, en qué gen o en qué sección de ese gen, muy específicamente para poder después establecer terapias.

AF: ¿Cómo se llama la herramienta que manejás?

MC: CRISPR. Manejamos varias, pero esto ha evolucionado como todo, sabes que la ciencia evoluciona muy rápido y en 2013 fue que se publicaron los primeros artículos en CRISPR.

AF: Cuando le llamas a herramienta es como si yo tuviese un cajón de herramientas y traigo un buscapolo, traigo un destornillador de punta plana, ¿el CRISPR sirve como herramienta para alterar o para cambiar una de las celdillas genéticas de un genoma.

MC: Sí, una de las letras. Viste que las letras son la A, la C, la G, la T, son las bases que conforman el ADN.

AF: Con tu herramienta ¿entrás al genoma de un animal y vos podes alterar la letra que quieras? ¿podés hacer que el color de ojos de ese ratón sea azul?

MC: Podría.

AF: ¿Podés cambiar el pelaje?

MC: Con la herramienta CRISPR, si está ligada a un solo gen, podrías hacer algo de eso. Igual la usamos para cosas mucho más interesantes que cambiar el color de ojos. Pero te cuento por ejemplo lo que estamos haciendo ahora.

"Nosotros ayudamos a desarrollar estas herramientas para el bien común, para mejorar la salud de la gente, de los animales. Después hay que ver hasta dónde se llega" "Nosotros ayudamos a desarrollar estas herramientas para el bien común, para mejorar la salud de la gente, de los animales. Después hay que ver hasta dónde se llega"

AF: Lo llevo a lo humano, ¿en lo humano es lo mismo?, ¿con una herramienta, así vos podes cambiar el color de ojos?, ¿podes cambiar color de pelo?, ¿podés cambiar cualquier letra del genoma de un ser humano?

MC: De hecho hay un caso de un investigador que lo ha hecho en embriones humanos y es conocido en todo el mundo, pero ahí es donde entra la bioética. En este caso, este investigador lo que hizo fue tomar embriones de una clínica de fertilización in vitro y con la herramienta CRISPR modificarlos genéticamente y silenció el receptor para el virus del SIDA. Esto no fue aprobado por ningún comité de ética. O sea que esos embriones, una vez que nacieron los niños, no iban a tener el receptor para el virus del SIDA y nunca se iban a infectar de SIDA. Transfirió los embriones, los niños nacieron, son dos mellizas. Eso fue un escándalo mundial porque obviamente todo esto tiene que pasar por comités de ética. No podemos empezar a jugar con estas cosas, con estas herramientas que uno desarrolla con otros objetivos.

AF: Yo soy licenciado en filosofía y estas cosas me vuelan la cabeza porque son para las que nosotros muchas veces nos preparamos. No es mi ámbito.

MC: Pero son necesarias todas: la filosofía, la bioética. Yo ahora soy presidenta de un comité científico de una organización internacional que se llama Arrige, es una señal en inglés, pero es el uso responsable y ético de la decisión génica. Todo lo nuevo que salga lo tenemos que ver y discutir ahí. Hay gente de todo el mundo, hay filósofos, hay eticistas que ponen cabeza esto de ¿se puede usar en humanos?, ¿hasta dónde vamos? Todo eso está en plena discusión.

AF: Vuelvo a las herramientas, entonces ustedes ¿qué hacen? Alternan para buscar qué cosas o para trabajar qué cosas por ejemplo en ratones.

MC: Hemos hecho ya más de 20 modelos animales. Hay modelos en cáncer por ejemplo, modelos de infertilidad, modelos neurológicos. Lo último que puedo contar es un modelo que estamos empezando a trabajar este año. Sabemos que hay algunas enfermedades raras, y una vez que sabemos exactamente qué mutación tiene ese paciente podemos generar un ratón que tenga exactamente la misma mutación, que puede ser una letra la A cambiada por la T por ejemplo o por la G. Entonces vamos a generar un ratón exactamente igual que se llama “avatar” para, a muy a largo plazo, poder tener el mismo modelo en el animal y poder probar terapias para ese paciente específicamente. Se pueden hacer un montón de cosas. Siempre decimos que con esta herramienta se abren un montón de posibilidades que no las teníamos con las herramientas previas.

AF: Seguramente te preguntarán muchas veces el tema de cualquier tipo de tumoración o de cáncer. Con estas herramientas y con lo que ustedes producen, ¿podemos pensar que en unos años ustedes alteren genéticamente la posibilidad de que no nos, entre comillas, deformemos celularmente o que nos muramos de cáncer? ¿Puede ser que nos estiren a ustedes la vida al ser humano a 120, 130 años? Yo tengo un bebito de dos meses y me preguntaron si quería guardar las células madre y cuando tenga 30 años en el 2054 que sé yo que herramientas habrá.

MC: Hoy en día se está empezando a utilizar para terapia génica, por ejemplo, se sacan células del paciente que tienen esa mutación, que genera el cáncer, in vitro, en el laboratorio, se corrigen con esta herramienta de CRISPR y luego esas células se pueden volver a inyectar en el paciente para que se regeneren las células sanas, curadas.

AF: Por ejemplo, el cáncer de colon, ¿ustedes saben en qué letra está? ¿En qué gen está?

MC: Ahora exactamente no sé, pero la gente que trabaja en cáncer de colon seguramente sepa y no hay una única mutación para cáncer de colon, no todos los cánceres de colon son iguales, puede haber distintos tipos de mutación.

AF: Así como el futuro tecnológico está en manos de la IA, el futuro humano definitivamente está en las manos de ustedes, los genetistas.

MC: Nosotros ayudamos a desarrollar estas herramientas para el bien común, para mejorar la salud de la gente, de los animales. Después hay que ver hasta dónde se llega, porque no somos nosotros los que decidimos si se aplica o no se aplica.

Marina Crispo en el ciclo de Dialogos, Fantino (4).jpg

AF: ¿Cómo te manejas con el tema de la posibilidad del sufrimiento del animal, así sea un ratón?

MC: Trabajar con animales de experimentación, está súper controlado y súper regulado. O sea que cada experimento que hacemos con ratones pasa por comités de ética, tiene que ser aprobado. Yo formo parte del comité de ética del Instituto Pasteur y como veterinaria estoy permanentemente encima de los animales para poder justamente controlar eso. Te puedo asegurar que no hay sufrimiento innecesario de los animales, no hay en ningún momento. Los experimentos tienen un punto final humanitario que se llama, que antes de que empiecen con síntomas o con dolor o lo que sea, el experimento debe terminar y eso es por ley. Nosotros tenemos una ley aquí en Uruguay, somos de los pocos países de la región que tenemos ley de experimentación animal.

AF: ¿Me puedes contar eso? Me parece súper interesante.

MC: Yo participé en la redacción de esa ley, es la ley 18.611. No se puede someter a un animal a experimentación. No, está todo muy controlado, muy regulado. Cualquier investigador que vaya a hacer experimentación con animales tiene que, como la libreta de conducir, hacer un curso, tomar un examen, tener un certificado nacional y si no, no puede ni siquiera acercarse a los animales. Eso es una gran ventaja, porque sabemos que todo lo que se hace está amparado por la ley y está bajo normas éticas que permanentemente se van aggiornando también y yo trabajo mucho en colaboración con investigadores en todo el mundo y todas estas normas éticas que como te decía permanentemente se van afinando y mejorando las traemos acá y enseguida las implementamos.

"Cada experimento que hacemos con ratones pasa por comités de ética, tiene que ser aprobado" "Cada experimento que hacemos con ratones pasa por comités de ética, tiene que ser aprobado"

AF: Vos trabajás en el Instituto Pasteur, que tiene una parte privada y parte del estado. Cuando lográs un avatar con tu equipo de investigación, consiguen un ratón especial para trabajar alzheimer, ¿vos lo patentas al ratón y luego vos podés vender la patente y al estado le entra dinero por eso?

MC: No es el fin ganar dinero con esto, sino, como te decía, generar conocimiento para que después pueda ser aplicado a la mayor cantidad de gente posible en biomedicina. Los animales en general no se pueden patentar y Uruguay en el tema de patentes está como bastante siempre relegado en este sentido.

AF: ¿Y cómo te enamoraste de esto? ¿Hubo algo en tu vida que te llamó la atención? ¿Un profesor, una película, un libro? ¿Cómo fue?

MC: En realidad entré en la carrera de veterinaria porque, siempre me encantaron los animales y quería trabajar en el ámbito. Dentro de la facultad estaba el laboratorio de biotecnología de la reproducción y ellos trabajaban con embriones, con fertilización in vitro y eso me enseguida fue como un clic que me llamó la atención y dije “yo quiero hacer esto”. Estaba en segundo de facultad y ahí me fui metiendo en el mundo de la biotecnología que es fascinante porque llegamos a hacer clonación, llegamos a hacer micromanipulación.

AF: ¿Qué clonaron ustedes acá?

MC: Nosotros empezamos a intentar clonar ovejas y es una técnica súper difícil.

AF: ¿Te acordás del debate que se había producido éticamente con Dolly?

MC: Me acuerdo del debate porque además estábamos muy cerca de Dolly. Yo estuve en el laboratorio que trabajó con Dolly. Era del instituto Rossling. Ahora se clonan perros, se clonan caballos, es una técnica más, es una herramienta más, es muy poco eficiente. Nosotros intentamos hacerlo en el laboratorio, pero realmente es mucho trabajo para los resultados que queríamos obtener. Pero con esta herramienta nueva de CRISPR la verdad que la eficiencia es altísima y nos va mucho mejor.

AF: Me dijiste que te enamoraste así de tu profesión y de tu trabajo. La genética, tu mundo, tus herramientas, tu conjunto, tus colegas científicos, sean veterinarios o humanos, hoy, con las herramientas que tienen, si quisieran (después está lo ético) ¿hay límites, por ejemplo, para clonar un humano?

MC: Técnicamente, no. Porque, como te decía, se puede usar en cualquier especie la herramienta. Técnicamente no, pero no veo viable que nadie se ponga a clonar humanos, ¿para qué?

AF: Esto es pura cháchara filosófica. Cuando saltó lo de Dolly, hubo un debate ético, filosófico enorme de que no se puede y hoy hay un montón de clonaciones y se usan para fines veterinarios e incluso hasta para fines deportivos. Como dice Foucault, toda época te permite ver, decir y saber lo que la época quiere que veas, sepas y digas. Nadamos en una pecera de epocal, pero había una película que se llamaba La Isla, con Ewan McGregor, todos tenían un clon de un cuerpo clonado entonces eran millonarios que cuando tenías una enfermedad iban a buscar a ese cuerpo para sacar el órgano, o sea que tenías como un repuesto. No sé si en 100 años, la clonación humana no permite que haya reservorios de cada uno. Estamos volando filosóficamente.

MC: Sí, lo que es hoy verdad o lo que la bioética dice que no, quizás dentro de 100 años haya cambiado y se acepte como algo normal. Hoy no lo vemos.

AF: Pero técnicamente ¿ustedes lo pueden hacer?

MC: Sí. Técnicamente, sí.

AF: Hace 30 años que entrevisto y mirá lo que produjo la pregunta en vos: corporalmente una incomodidad.

MC: Sí, porque es una pregunta que me hacen bastante seguido. No conozco a nadie que esté clonando humanos.

AF: Te lo pregunto desde otro lugar. El avance, tu ciencia, tu mundo, técnicamente podría hacerlo.

MC: Podría hacerlo. Porque un embrión, un ovocito de humano, es igual que un ovocito de ratón, más allá del tamaño. Y bueno, técnicamente sí. Pero, ¿quién lo quiere hacer? Quizás en 100 años… Es una pregunta del imaginario colectivo que surge siempre. Si hay algún científico en el mundo quisiera ponerse a clonar humanos y pasar trabajo, porque da bastante trabajo, quizás sí lo podría hacer.

AF: Contáme cómo trabajan ustedes todo el día. Es como lo vemos en las películas, microscopios, todos juntos, laboratorio, en equipo.

MC: Sí. Yo dirijo una unidad que tiene 10 investigadores y técnicos, obviamente no hago todo sola, no hago nada sola. Manejamos por año unos 20.000 ratones, lo que se llama bioterio, y adentro del bioterio, criamos esos animales para experimentos pero además es donde bajo el microscopio, microinyectamos los embriones en una etapa muy temprana en una célula o dos células recién formadas los embriones con el CRISPR para que eso se incorpore en el ADN del embrión y lo modifiquen.

Marina Crispo en el ciclo de Dialogos, Fantino (6).jpg

AF: ¿Cómo es el CRISPR?

MC: Así a la vista es un líquido. Pero a nivel molecular tiene un montón de cosas tiene ARN, tiene guías.

AF: ¿El que inventó eso fue Charpentier?

MC: No. Mirá que curioso. Quién lo descubrió en los años 90 fue un español, Francis Mojica, que estuvo acá en Uruguay para los 15 años del Instituto Pasteur. Él descubrió el CRISPR e incluso le puso el nombre al CRISPR, que es un mecanismo de defensa de las bacterias hacia los virus que las infectan. Es ciencia básica, pura y dura. Y eso quedó ahí. Esa publicación, ese invento quedó ahí.

AF: ¿Escribió un paper con eso?

MC: Sí, escribió un paper que le costó bastante que se lo aceptaran. Muchos años después, estas investigadoras y otros investigadores también que participaron empiezan a pensar que esa herramienta podría ser aplicada para edición génica. Y hacen los experimentos que tienen que hacer y allí sí están Jennifer Doudna y Emanuel Charpentier, dos de los investigadores que ganaron el premio Nobel.

AF: No sé si no fue Pasteur el de la famosa frase “la casualidad solo favorece a los espíritus preparados”. Me lo dijo una vez Lino Barañao, que era el ministro de Ciencia y Técnica Argentina. Fue a Pasteur que se le habían podrido unas pruebas en un tubo de ensayo y todos la tiraban y el tipo encontró que en los hongos de lo que se le había podrido estaba la solución.

MC: Muchas investigaciones salen así también. La mayoría son pensadas, obviamente hay una hipótesis atrás que se demuestra con los experimentos pero algunas son casualidades o causalidades, como le quieras decir.

AF: ¿Pasan la falsedad de Popper a ustedes? ¿Es falsable la ciencia tuya?

MC: No siempre. A veces la reproducibilidad de los experimentos no es tan sencilla. A veces vos querés reproducir algún experimento que se hizo en otro lado del mundo y en tu laboratorio, en tus condiciones, con tus reactivos no sale. Porque hay otras cosas que están jugando ahí que no lo permiten. Y todo, aunque sea un error, debe quedar registrado. Es el abc del científico registrar todo para después poder volver y saber cuál fue el error y qué pasó. Porque si te fue bien con ese error y después ¿cómo lo repetís?

AF: Es súper protocolar el trabajo. ¿Y eso te lo llevás a la vida?

MC: Vos sabés que sí. A veces es demasiado protocolar, es como que uno lleva la metodología científica a todas las áreas de la vida, que no sé si está tan bueno. Es como uno aprende a trabajar , soy bastante estricta en ese sentido.

AF: Me contabas de los franceses. Es admirable todo lo que han conseguido y lo que has visto avanzar en el último tiempo.

MC: Bueno, en el Instituto Pasteur están los mejores del mundo, no solo de Francia, sino que van de todas partes del mundo y hacen investigaciones de primera calidad. Yo sigo en contacto con ellos, obviamente, viajo frecuentemente para allá.

AF: ¿Dónde viviste en Francia?

MC: En París.

AF: ¿Y en Japón dónde viviste?

MC: En Hokkaido al norte y después en Fukushima y ahí estuve haciendo muchos meses de biotecnología de reproducción pero en vacas y en ovejas.

AF: Pregunta que seguramente me quiero llevar para anotar en mi registro y presentar por ahí algún papel, algún paper o algún mini ensayo. Yo siento y me instalo en la teoría de que nosotros somos animales de lenguaje. O sea, la única diferencia que tenemos con un simio es que hablamos, somos animales enfermos del lenguaje, famosa frase de Lacan, el inconsciente está estructurado como este significante y es el significante que te lo pone el otro; o sea, yo soy por la mirada del otro y soy hablado por el lenguaje, más que yo hablo el lenguaje. Entonces, después de todo lo que se ha investigado genéticamente, ¿qué crees del ser humano? ¿Somos animales con lenguaje? ¿Notas alguna diferencia entre nosotros y un ratón, una oveja o una vaca?

MC: ¡Qué pregunta! Sin duda somos animales por el comportamiento que tenemos. En cierto sentido somos animales, quizás más parecidos a ciertos grupos de animales como los simios. Pero la diferenciación de esto, del pensamiento, del lenguaje de poder construir las cosas que construimos, ciudades, todo lo que diseñamos nos diferencia de los animales pero en el fondo seguimos siendo animales.

AF: ¿Ahora en qué está trabajando tu equipo y cómo son tus meses siguientes?

MC: Estamos empezando con este modelo avatar, con las microinyecciones de los embriones para generar esos ratones genéticamente modificados que van a tener esta mutación.

AF: El ratón ¿es la rata grande que vemos en un basural o la lauchita que vemos en casa?

MC: Es más bien la lauchita. Es muy diferente a la rata, genéticamente diferente, se usa para distintos modelos de enfermedades, hay mucha diferencia entre la rata y el ratón.

AF: ¿Te da algún tipo de sensación tocarlos?, ¿los tocás? Porque viste que hay construcciones también sobre los animales: “hay que asco una rata”, “hay que asco a una laucha”.

MC: No, para nosotros son parte de nuestro trabajo del día a día. Convivimos con ellos y los tocamos, obviamente con guantes para cuidarlos.

Marina Crispo en el ciclo de Dialogos, Fantino (2).jpg

AF: Viste que la serpiente tiene una maldición cultural que viene teológicamente instalada ¿Qué maldición cultural habrán tenido los roedores?

MC: Tienen mala fama, pero mirá todos los beneficios que dan a la humanidad.

AF: Muchos avances, la mayoría de los fármacos que usamos hoy nacieron en ratones.

MC: Tienen que pasar por ensayos preclínicos en animales, en ratones, en ratas o en otras especies después más avanzadas, quizás en primates no humanos. Pero sí o sí hay que pasar por esta etapa.

AF: Cierro con esto. Los uruguayos tienen un sello en casi todo: en la política tienen un sello, son más calmos, no tienen una gran pendulación. En el fútbol juegan bien pero también son aguerridos, todo uruguayo que no va a ser un pianista de Wagner, es un tipo que si te va con los dos tapones y te tiene que arrancar la tibia te la arranca. Ni hablar artísticamente, tiene una sensibilidad muy particular, tienen buen cine, tienen buenos artistas plásticos. ¿Hay un gen uruguayo de ciencia donde entren ustedes? ¿Hay una ciencia uruguaya? ¿Se podría decir que tienen una forma de hacer ciencia?

MC: Sí, me gustó la palabra que usaste “aguerrida”. La ciencia uruguaya es bastante aguerrida en el sentido de que hay científicos brillantes que trabajan con muy pocos recursos como es la ciencia de nuestra región, que tampoco hay demasiada inversión en ciencia y tecnología. Y de ahí igualmente salen cosas muy buenas y los científicos que se van al exterior a trabajar o hacer sus posgrados o lo que sea, después no los quieren mandar de vuelta los laboratorios de Estados Unidos o de Europa, se los quieren quedar. Y eso es porque, quizás porque trabajamos en condiciones que no son las ideales, son buenas pero no son las ideales, e igualmente sacamos adelante el trabajo, buen trabajo, de buena calidad.

AF: Cuanto te contaba lo de amigo Gabriel, él tenía ofertas de muchos dólares al mes para ir a trabajar a un laboratorio norteamericano. Trabaja en el CONICET, trabaja en el CONICET y lo estaban tentando permanentemente para irse a Estados Unidos y él decidió quedarse igual. Debes pasar permanentemente con vos, o sea, debes tener ofertas para irte a trabajar afuera, sin embargo jugás en la selección de acá.

MC: Sí, me gusta, me gusta Uruguay. Me gusta Uruguay para trabajar, me gusta Uruguay para vivir, para criar a mi hija.

AF: ¿Has tenido ofertas afuera?

MC: He tenido y elijo quedarme. Siento que le devolvió al país un montón de cosas que invirtió en mí de repente y es una linda forma de hacerlo y me gusta. Y además, Uruguay es un país precioso para vivir.

AF: Seguramente que mucha gente te vio, al menos a uno o dos has tentado para que empiecen tu carrera. Estoy seguro porque este tipo de carreras, funcionan así.

MC: Ojalá. Nosotros hacemos mucha divulgación de la ciencia en el instituto. El otro día recibimos a un grupo de un liceo de Pando y siempre les pica el bichito y salen un montón de preguntas.

AF: ¿Qué preguntan?

MC: Les mostramos todo el instituto y le contamos lo que hacemos nosotros, siempre el tema de los animales es lo que más atrapa dentro del instituto y preguntan, bueno alguna de las preguntas que me hiciste vos, ¿cómo pasan los animales?, ¿si están bien cuidados?, etc,

AF: Ya que me enganché sigo preguntándote, nosotros somos homo sapiens, leí que tenemos algún componente o algo perdido de neandertales o de cromañones? ¿Puede ser que compartamos algún resto?

MC: Puede ser, yo no voy tan atrás en el tiempo pero hay gente que se dedica a eso. Ahora que se puede secuenciar todo el genoma para poder estudiar todas las ramas hacia atrás de nuestros orígenes.

AF: Qué interesante tu trabajo.

MC: Lleva tiempo, pero es apasionante. La verdad es que es apasionante y evoluciona muy rápido además.

AF: Te agradezco mucho Martina.

