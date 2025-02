Habló el "Betito" Suárez y contó qué estaba haciendo cuando fue baleado: "No me esperaba una cosa así"

Suárez indicó que no reconoció a quienes dispararon en su contra y argumentó que “no estaba preparado”. “No me esperaba una cosa de esas”, insistió en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Sobre el enfrentamiento con la otra banda criminal de Cerro Norte, “Los Colorado”, Suárez descartó que él tenga problemas con ellos.

“Yo no tengo problemas con nadie. Si yo tuviera problemas con él, cómo voy a estar en una esquina haciendo un cacho de carne y unos chorizos, sin protección”, expresó en referencia a Alex Mattos, líder de Los Colorados.

Consideró que “la prensa dice cosas”, pero él no pretende salir “a desmentir”. “Es algo político, en la cárcel pasaba lo mismo. Yo estaba en el Penal (de Libertad), había un motín en el Comcar y decían: ‘fuiste vos, Suárez’”, sostuvo.

“Yo sé que no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada, pero tengo que decirlo: yo robé toda la vida, no soy ni sicario ni matón. Yo robé y estuve preso por robar”, aseguró para decir que no está vinculado con las últimas balaceras y homicidios.

La salida del Maciel

Tras ser intervenido en el Maciel, Suárez salió caminando. Antes, y al saber que personas de "Los Colorados" estaban en el mismo centro, se comunicó directamente con el personal médico.

“Miren, me voy para mi casa por mi bien y el de ustedes. Porque si estos llegan a entrar acá, ni ustedes ni yo vamos a contar el final de esta historia. Les digo porque sé de lo que hablo. No sean bobos”, indicó el narco mientras estaba postrado en su cama.

Finalmente, se levantó y se fue por una puerta trasera. Suárez se retiró con sus más cercanos en un auto, mientras que otro vehículo lo seguía de atrás.

El delincuente, técnicamente, no se fugó del hospital porque no estaba detenido por la Policía. Desde la dirección del centro transmitieron que “mucha gente” decide irse antes de que le den el aval médico.