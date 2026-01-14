Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  23°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / UNANIMIDAD

Histórico presupuesto departamental de Rocha, aprobado por unanimidad, establece eliminación de impuestos

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es la eliminación de impuestos, algo que, según Umpiérrez, nunca antes había ocurrido en la historia del departamento

14 de enero 2026 - 11:55hs
G-oSedlXAAEd7rn

Este martes Rocha vivió un hecho histórico en su administración política: el presupuesto departamental fue aprobado por unanimidad por todos los ediles, tanto del oficialismo como de la oposición. Así lo destacó el intendente Alejo Umpiérrez en su cuenta de X, donde expresó con entusiasmo: “Hoy vivimos algo histórico. Por primera vez el presupuesto departamental fue aprobado por todos los ediles del oficialismo y de la oposición desde 1985”.

Un presupuesto con "contenido revolucionario"

El intendente resaltó que esta aprobación histórica se debió a que el presupuesto refleja un compromiso electoral que lo convierte en un presupuesto “popular y revolucionario en su contenido”. Este enfoque, según Umpiérrez, ha logrado el consenso de todos los actores políticos, independientemente de su pertenencia a la bancada oficialista o a la oposición.

Uno de los puntos destacados del presupuesto es la inversión en obra pública, que alcanzará los U$S 100.000.000, superando el récord alcanzado en el período anterior. Este monto será destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo, consolidando un fuerte impulso para la ciudad y el departamento.

Más noticias
presidente de la suprema corte: mas del 50% de los casos que estudian son delitos sexuales y recien ahi se decreta la prision despues de que pasaron 3 o 4 anos libres
ENTREVISTA

Presidente de la Suprema Corte: más del 50% de los casos que estudian son delitos sexuales y recién ahí se decreta la prisión después de que pasaron 3 o 4 años libres

intendencia de montevideo presento su presupuesto quinquenal: esperan resultados superavitarios en los proximos balances
MONTEVIDEO

Intendencia de Montevideo presentó su Presupuesto Quinquenal: esperan resultados superavitarios en los próximos balances

Nuevas políticas sociales de "segunda generación"

El presupuesto también marca el nacimiento de las políticas sociales de segunda generación, entre las cuales destacan programas como “Rocha te cuida”, que incluye mamografías gratuitas; “Rocha mira al futuro”, con lentes gratuitos para quienes los necesiten; y “Rocha por la vida de salud mental”, que apunta a mejorar el bienestar emocional de los ciudadanos. Además, el gobierno departamental continuará con programas exitosos de la primera generación, como Venciendo Adicciones, Rocha Vuelve a Sonreír, y Rocha te Abriga.

Para coordinar todos estos programas, se creará la Dirección de Salud, que centralizará las políticas sociales existentes y futuras, incluyendo policlínicas y salud laboral.

Eliminación de impuestos: un alivio económico para los rochenses

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es la eliminación de impuestos, algo que, según Umpiérrez, nunca antes había ocurrido en la historia del departamento. En este sentido, se eliminarán impuestos como la contribución inmobiliaria para jubilados con menos de $40.000 en el núcleo familiar para única propiedad, así como la patente para motos de 125 cc y la tasa de habilitación comercial. Esta medida beneficiará a la sociedad rochense, liberando más de U$S 2.000.000.

Además, el presupuesto propone una mayor descentralización al crear cuatro nuevos municipios: Cebollati, La Coronilla, Punta del Diablo y Barra del Chuy. Esta medida duplica el número de municipios en Rocha, después de 15 años sin la creación de nuevos municipios, y profundiza el proceso de descentralización en la gestión del departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejoumpierrez/status/2011440509403746537&partner=&hide_thread=false

Temas:

Presupuesto Impuestos Rocha

Seguí leyendo

Las más leídas

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

Gabriel Oddone en Punta Tech MeetUp

Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 0 (4)-0 (3) Deportivo Maldonado: dos atajadas seguidas de Ignacio Suárez en los penales le dieron la clasificación al tricolor en la Copa de la Liga AUF; mirá los videos

Franco González
PEÑAROL

El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos