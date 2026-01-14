Histórico presupuesto departamental de Rocha, aprobado por unanimidad, establece eliminación de impuestos

Este martes Rocha vivió un hecho histórico en su administración política: el presupuesto departamental fue aprobado por unanimidad por todos los ediles, tanto del oficialismo como de la oposición . Así lo destacó el intendente Alejo Umpiérrez en su cuenta de X, donde expresó con entusiasmo: “ Hoy vivimos algo histórico . Por primera vez el presupuesto departamental fue aprobado por todos los ediles del oficialismo y de la oposición desde 1985 ”.

El intendente resaltó que esta aprobación histórica se debió a que el presupuesto refleja un compromiso electoral que lo convierte en un presupuesto “popular y revolucionario en su contenido”. Este enfoque, según Umpiérrez, ha logrado el consenso de todos los actores políticos, independientemente de su pertenencia a la bancada oficialista o a la oposición.

Uno de los puntos destacados del presupuesto es la inversión en obra pública , que alcanzará los U$S 100.000.000 , superando el récord alcanzado en el período anterior. Este monto será destinado a proyectos de infraestructura y desarrollo, consolidando un fuerte impulso para la ciudad y el departamento.

El presupuesto también marca el nacimiento de las políticas sociales de segunda generación , entre las cuales destacan programas como “Rocha te cuida” , que incluye mamografías gratuitas; “Rocha mira al futuro” , con lentes gratuitos para quienes los necesiten; y “Rocha por la vida de salud mental” , que apunta a mejorar el bienestar emocional de los ciudadanos. Además, el gobierno departamental continuará con programas exitosos de la primera generación, como Venciendo Adicciones , Rocha Vuelve a Sonreír , y Rocha te Abriga .

Para coordinar todos estos programas, se creará la Dirección de Salud, que centralizará las políticas sociales existentes y futuras, incluyendo policlínicas y salud laboral.

Eliminación de impuestos: un alivio económico para los rochenses

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto es la eliminación de impuestos, algo que, según Umpiérrez, nunca antes había ocurrido en la historia del departamento. En este sentido, se eliminarán impuestos como la contribución inmobiliaria para jubilados con menos de $40.000 en el núcleo familiar para única propiedad, así como la patente para motos de 125 cc y la tasa de habilitación comercial. Esta medida beneficiará a la sociedad rochense, liberando más de U$S 2.000.000.

Además, el presupuesto propone una mayor descentralización al crear cuatro nuevos municipios: Cebollati, La Coronilla, Punta del Diablo y Barra del Chuy. Esta medida duplica el número de municipios en Rocha, después de 15 años sin la creación de nuevos municipios, y profundiza el proceso de descentralización en la gestión del departamento.