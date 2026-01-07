Fiesta de adolescentes en Punta del Este fue cancelada por organizadores y aseguran que devolverán el dinero

La fiesta de adolescentes en Punta del Este convocada para la noche de este miércoles fue cancelada por organizadores, que aseguran devolverán el dinero.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) había advertido en un comunicado que realización de una fiesta en el balneario de la península, que convocaba a adolescentes mayores de 15 años que no contaba "con ningún tipo de aval o autorización " por parte de la institución.

La página del evento está caída, pero en ella figuraba que la fiesta sería en el Parador Los Dedos de Punta del Este. Sin embargo, autoridades de este establecimiento afirmaron que no habría tal celebración en el lugar.

En las redes sociales del evento se corrió el rumor de que en realidad sería en una chacra. Desde la Intendencia de Maldonado habían afirmado que estaban intentando localizar donde sería el evento para suspenderlo, debido a que no tenía habilitación.

El Observador accedió a la carta de una madre, que denunció públicamente la situación referida a "fiestas clandestinas" que se desarrollan en el departamento de Maldonado y que carecen de controles.

La mujer apuntó, al igual que el INAU, a la fiesta que se realizará este miércoles a la noche.

En un correo enviado a varios medios de comunicación, la madre relató que los organizadores de estas fiestas –que venden entradas a través de una página web a $1.000– no proporcionan información sobre la ubicación exacta del evento, algo que ha sido modificado "a último momento" en varios casos.

image

"En al menos un caso reciente, una fiesta anunciada como realizada en Punta del Este (Madness) terminó llevándose a cabo en el centro de Maldonado, en un lugar completamente distinto al publicitado", explicó en el correo.

Según dijo, la fiesta que se celebraría en la noche de este miércoles fue unificada junto con otra y la ubicación comunicada es "Los Dedos - Punta del Este".

Esta madre, también contó que para la fiesta que fue cancelada les habían pedido a los menores su nombre, fecha de nacimiento y cédula. Mientras que en la fiesta que sí se realizó hace algunos días en el centro de Maldonado, también les habían pedido el nombre de su colegio.

Por su parte, INAU sostuvo que recibió una "denuncia anónima" a través de la Línea Azul, alertando sobre la realización de la fiesta "Clvb Extasis".

"Dicho evento convoca a adolescentes a partir de los 15 años de edad, sin especificar detalles de la realización del mismo. Desde el INAU comunicamos que esta actividad no cuenta con ningún tipo de aval o autorización por parte de nuestra Institución", señaló el organismo antes de la cancelación.

Y agregó que estaba "coordinando con el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas la realización de las inspecciones correspondientes, al igual que se está realizando en otros departamentos del país".

Por último, INAU exhortó a "todas las personas a verificar que los eventos de los que participan las y los adolescentes cuenten con las habilitaciones correspondientes". Y recordó que hay líneas disponibles para denunciar este tipo de situaciones que puedan "significar un riesgo potencial para niñas, niños o adolescentes".

El Observador constató que la fiesta convocada para este 7 de enero cambió de nombre y para las cuatro de la tarde en la página web www.cobraticket.uy ya no figuraban entradas disponibles. Sin embargo, minutos más tarde la página fue dada de baja.

El evento se promocionaba en dicha página web como "+15" y la "FIESTA MÁS EXCLUSIVA al MEJOR SPOT de PUNTA del ESTE...". La ubicación anunciada era el "Parador Los Dedos".