Incendio en Marconi dejó a varias familias con lo puesto: "Agarramos a los gurises y salimos"

"Hubo un cortocircuito y se nos quemó toda la casa. Fue un cortocircuito y perdimos todo. Estábamos durmiendo y mi pareja se levantó para ir al baño, me levantó y me dijo 'vámonos que se está prendiendo fuego'. Cuando me levanté, estaba negro por el humo, no se veía nada. Agarramos a los gurises y salimos", dijo una de las afectadas por el incendio a Telemundo.