Inmet brasileño emitió alertas por "riesgo potencial" y "peligro" de tempestad: cómo pueden afectar a Uruguay

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil emitió en las últimas horas dos alertas por tormentas para gran parte de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay , por fenómenos que también podrían impactar en varios departamentos del país.

El primero de los avisos es de nivel naranja por “peligro” de tempestad y regirá desde las 18:00 de este martes hasta las 09:00 del miércoles. Según el organismo, en las zonas afectadas se prevén “precipitaciones de entre 30 y 60 mm por hora o entre 50 y 100 mm al día” , además de “vientos intensos (60-100 km/h) y granizo” . En ese contexto, se advierte por “riesgo de cortes de energía, daños a los cultivos, caída de árboles e inundaciones” .

En paralelo, el Inmet emitió una segunda alerta de nivel amarillo por “riesgo potencial” de tempestad , vigente desde este mediodía hasta la medianoche. Este aviso prevé fenómenos de menor intensidad, con “precipitaciones de entre 20 y 30 mm por hora o hasta 50 mm al día, vientos fuertes (40-60 km/h) y granizo” .

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En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para este martes una jornada con precipitaciones y tormentas en la mayor parte del territorio , en línea con la inestabilidad regional. No obstante, hasta el momento el organismo no ha emitido advertencias meteorológicas.

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Metsul advierte por "oleada de tormentas"

Una “oleada de tormentas con precipitaciones extremas” avanzará hacia Uruguay en los próximos días y podría derivar en la formación de un ciclón, según advirtió el organismo meteorológico brasileño Metsul.

De acuerdo al informe, el sistema se originará como “un centro de baja presión” sobre el noreste de Argentina y Paraguay, pero su impacto más relevante para Uruguay llegará hacia el final de la semana. Metsul prevé que el jueves el fenómeno “se desplazará hacia el sureste y alcanzará Uruguay”, mientras que el viernes “se ubicará sobre el Río de la Plata y se transformará en un ciclón”.

Tormentas y vientos fuertes

El pasaje del sistema traerá consigo un escenario de inestabilidad. En la antesala de su llegada, se esperan tormentas con características severas en la región, con “relámpagos, granizo de diversos tamaños y fuertes vientos”, en el marco de un proceso que ya estará activo desde Argentina.

Para Uruguay, el punto más crítico podría darse el viernes, cuando el sistema evolucione a ciclón. En ese momento, MetSul advierte por “vientos fuertes a intensos, principalmente en el sur y este” del país, coincidiendo con su ubicación sobre el Río de la Plata.

Si bien los acumulados más extremos se concentrarán en el noreste argentino —donde podrían registrarse “200 milímetros o más, con riesgo de inundaciones”—, el fenómeno tendrá impacto regional y alimentará la inestabilidad que llegará a Uruguay.

La persistencia del sistema, que se moverá lentamente, favorecerá varios días de mal tiempo en el Cono Sur, con lluvias frecuentes y tormentas eléctricas que irán desplazándose hacia territorio uruguayo a medida que avance la semana.