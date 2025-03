"La decadencia llegó": Sebastián Da Silva cruzó a Blanca Rodríguez por dichos sobre caso Charles Carrera

BESOZZI Sebastián Da Silva apuntó contra la fiscal del caso Besozzi: la tildó de "antiblanca", "atrevida" y que no tiene "ecuanimidad"

Según los informes a los que accedió El Observador hace un par de días, los juristas coincidieron en que la actuación de Carrera no puede ser calificada como irregular en el ámbito administrativo en tanto surge de las actuaciones analizadas que en ningún momento actuó ni con culpa ni con dolo ni de forma arbitraria .

Esas opiniones, contratados por la defensa, se suman a la opinión de los abogados Gonzalo Fernández y Álvaro Richino, que coincidieron en que no había dolo en la conducta del exlegislador.

Tras la publicación de Rodríguez en su cuenta de X, el senador nacionalista le respondió. "La decadencia llegó", escribió Da Silva en sus redes sociales.

La decadencia llegó https://t.co/KsPCV9JyUW — Sebastian Da Silva (@camboue) March 23, 2025

El caso Charles Carrera se remonta a 2012, cuando Víctor Hernández, un civil, resultó herido por una bala perdida en La Paloma, presuntamente disparada desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial. Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia.

Estas acciones, según la fiscal Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.

La defensa de Carrera sostiene que sus acciones fueron motivadas por razones humanitarias y que no constituyen delito alguno. No obstante, la Fiscalía argumenta que, aunque las razones humanitarias sean loables, no justifican eludir el marco regulatorio establecido para la atención en el Hospital Policial.