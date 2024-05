La directora de Cultura denunciará penalmente al profesor de la Udelar que la tildó de "nazi"

"Me preocupó, me enojó y me creó una sensación de responsabilidad de hacer algo. Lo que menos hizo fue ofenderme porque no creo que Carlos Musso tenga la capacidad de ofender o de ofenderme a mí por lo menos", sostuvo.

"Ayer andaba mal y tiré algo de lo que me arrepiento", dijo a El País. Consultado sobre por qué atacó a Wainstein, el profesor aseguró que le "preocupó que la directora de Cultura, en plena guerra, volviera a tomar la bandera de un holocausto cuando los palestinos no lo hicieron".

Musso Rinaldi aseguró que si lo llama a declarar el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, o del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, asistirá. "Voy a tener que asumir mi error, no tengo otra cosa que decir. Pedir disculpas", declaró el docente.

Sin embargo, Wainstein dijo que el profesor no se contactó con ella. "A mí no me pidió disculpas. Sí me llamó el decano de la Facultad de Artes ayer de mañana y me pidió disculpas institucionales por las palabras de un docente de esa facultad".

La directora de Cultura dijo que está "expectante de ver qué va a ser la Universidad de la República". "Creo que es realmente muy grave que alguien así dé clases porque está formando gente joven y evidentemente tiene un sesgo muy raro, muy grande, muy difícil de explicar. Me parece un acto muy aberrante y también en un grado 5 de la Universidad de la República".

"La autonomía no puede amparar cualquier cosa"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, apuntó este martes contra Musso Rinaldi y dio que confía que las autoridades de la Udelar "asuman la gravedad de la situación".

"Este señor que trata de nazi a la Directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein, es Profesor Grado 5 de la Universidad de la República. Mariana es judía. Lo de Udelar y el antisemitismo empieza a ser hábito. La autonomía no puede amparar cualquier cosa", escribió el ministro en un tuit publicado, en el que adjuntó la publicación de Musso.