La "discriminación" y el "ahogo" financiero que denuncia el FA en la Intendencia de Montevideo: ¿qué dicen los datos?

Las siguientes gráficas son de la Rendición de Cuentas 2023 de la intendencia:

Transferencias del gobierno nacional a las intendencias en 2023 Foto: Intendencia de Montevideo

Desde la intendencia también suelen recordar el préstamo del BID que la bancada opositora en la Junta Departamental no le aprobó en 2022.

El planteo de Mario Bergara

En las últimas horas, el por ahora único candidato firme para la intendencia por el Frente Amplio, Mario Bergara, habló sobre la situación financiera de la comuna y dijo que le "preocupa".

"Hay una circunstancia financiera en la intendencia que tenemos que atender. El panorama financiero condiciona después las posibilidades, el ritmo, las prioridades para el desarrollo de las políticas", sostuvo en Desayunos Informales (Canal 12).

"Entiendo que la actual administración está tomando medidas para dejar las cosas lo más ordenadas posibles. Vamos a ver de aquí a julio cómo evoluciona", añadió Bergara.

En el mismo sentido que sus correligionarios, Bergara dijo que hay una "discriminación" del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou hacia la Intendencia de Montevideo y la de Canelones. En ese sentido, planteó que se hagan cambios al respecto en el gobierno que encabezará Yamandú Orsi desde el 1° de marzo.

"Vamos a tener que rediscutirlo con el nuevo gobierno. Probablemente de volver a esquemas de financiamiento ordenados, transparentes y más justos con lo que son las transferencias del gobierno central", dijo el senador reelecto y exministro de Economía.

De todas formas, desde el equipo económico del próximo gobierno dijeron a El Observador que, por el momento, el tema no fue discutido.

Los porcentajes a cada intendencia

En sí, las transferencias que hace el gobierno nacional a cada intendencia por el artículo 214 de la Constitución no cambiaron. Los porcentajes, o alícuotas, son las mismas que estableció el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

Se trata del 3,33% de los recursos del Presupuesto Nacional (que varía dependiendo de la economía del país). De ese porcentaje, Montevideo recibe 12,9%. El resto se divide de la siguiente manera:

Artigas - 5,68

Canelones - 10,09

Cerro Largo - 5,83

Colonia - 4,89

Durazno - 5,13

Flores - 2,78

Florida - 4,52

Lavalleja - 4,42

Maldonado - 7,92

Paysandú - 6,44

Río Negro - 4,74

Rivera - 5,32

Rocha - 5,03

Salto - 6,81

San José - 4,19

Soriano - 5,34

Tacuarembó - 6,29

Treinta y Tres - 4,58

Durante la actual administración, Lacalle Pou reabrió la discusión y dejó que el Congreso de Intendentes eligiera nuevas alícuotas. Para mitigar los impactos negativos que los cambios podían tener económicamente en algunas intendencias, se creó el Fondo de Asimetrías. Sin embargo, los intendentes no se pusieron de acuerdo. Los porcentajes del 214 se mantuvieron igual.

Por otra parte, por unanimidad, el Congreso de Intendentes aprobó que el Fondo de Asimetrías ($250 millones) se repartiera el 20% con las alícuotas del 214 y el 80% restante de la siguiente manera:

Artigas - 9,52

Canelones - 0,00

Cerro Largo - 16,68

Colonia - 0,00

Durazno - 2,36

Flores - 4,58

Florida - 3,42

Lavalleja - 7,48

Maldonado - 0,00

Montevideo - 0,00

Paysandú - 3,72

Río Negro - 4,04

Rivera - 11,98

Rocha - 4,32

Salto - 8,44

San José - 2,08

Soriano - 0,00

Tacuarembó - 7,28

Treinta y Tres - 14,10

Es decir, Montevideo no recibió nada en el reparto de ese 80%. El consejero del Frente Amplio en el Congreso de Intendentes, Pedro Apezteguía, dijo a La Diaria que este órgano aprueba siempre por unanimidad porque si no "no funcionaría nada". "Acordás, aunque sea un mal negocio", afirmó.

En diálogo con El Observador, opinó que $250 millones en cuatro años era muy poco dinero para mitigar los cambios de las alícuotas y que no se iba a lograr un consenso para cambiarlas. "Ninguna quiere perder".

De todas formas, en el gobierno nacional entienden que permitieron cambiar los porcentajes, más allá de la decisión que terminó tomando el Congreso de Intendentes.

El fondo que canceló Lacalle Pou

En cualquier caso, las transferencias por el artículo 214 no son el único factor a tomar en cuenta. Porque el gobierno entrega dinero a las intendencias también por otras vías. Una que había creado Tabaré Vázquez en su último período fue cancelada por Lacalle Pou. Y beneficiaba exclusivamente a Montevideo y a Canelones.

Se trataba del Fondo de Infraestructura Metropolitana: US$ 80 millones para Montevideo y US$ 20 millones para Canelones. Entre 2018 y 2020, Montevideo gastó US$ 51 millones y Canelones US$ 19 millones. Cuando asumió, Lacalle Pou discontinuó ese fondo.

"Es una plata de arriba que no responde a nada, simplemente fue una gentileza que tuvo el gobierno de Tabaré Vázquez para con Montevideo y para con Canelones. No le regaló un peso a ningún otro gobierno departamental", dijo el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Benjamín Irazábal, a El Observador.

El gobierno en cambio sí aumentó el dinero para el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) –que no incluye a Montevideo ni Canelones– y también el del Fondo de Incentivo de los Municipios y el del Programa de Caminería Rural Productiva.

Según Irazábal, el FDI aumentó 20% por encima de la inflación, el fondo de municipios subió 30% considerando las transferencias del quinquenio pasado y las de este, y el segundo programa de caminería rural creció 10% respecto al primero.