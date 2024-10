Mauricio Zunino: la frase de Cosse en su despacho, la inversión de las AFAP en la IM si gana el plebiscito y la reunión con CFK

A días de una nueva elección nacional, pero todavía a más de seis meses de la departamental, el economista dio una entrevista a El Observador. Habló sobre tomar la posta de Cosse y la relación del Partido Socialista con la exintendenta. Se refirió a la situación financiera de la comuna y a su apoyo al plebiscito de la seguridad social –que propone eliminar las AFAP cuando son una herramienta financiera importante de la intendencia–. Dijo que se podría haber hecho una reforma "más profunda" de la contribución inmobiliaria y que "puede ser" que se haga en un periodo futuro. Habló también de su encuentro con la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y sobre las denuncias del diputado blanco Martín Lema.

A continuación, un resumen de la entrevista.

20240712dicimouyap0077.png Mauricio Zunino asumió como Intendente de Montevideo

Entraste a la intendencia como director de Recursos Financieros. ¿En qué momento supiste que ibas a tomar la posta de intendente?

Saber, cuando estuvo prefigurada ya la candidatura de Carolina. Quizás, a nivel informal, lo habíamos conversado con algunos de los compañeros más cercanos del partido, con Gonzalo (Civila), con Nicolás (Lasa) por ejemplo, que esto era una posibilidad. El hecho de que yo fuera el primer suplente de Carolina... Era una posibilidad que pudiera asumir, en el entendido del perfil político que tenía Carolina y la proyección como posible precandidata.

¿Ya lo sabías cuando entraste de primer suplente?

Era una posibilidad. No es que vos sabías que esto iba a pasar, porque en cinco años pueden cambiarse las cosas. A ver, con un Frente Amplio fuera del gobierno nacional, las dos figuras, que terminan integrando la fórmula, que iban a tener mayor exposición por el lugar que tenían, iban a ser la intendenta de Montevideo y el intendente de Canelones. Podías avizorarlos como los candidatos naturales. Pero no estaba nada cerrado. Podías decir: la intendenta va por un período más en Montevideo.

Cuando ya asumiste como intendente, ¿qué impronta querías tener? ¿Cómo entra el perfil ideológico de ser socialista?

Formamos parte del espacio que llevó a la candidatura de Carolina y ser el primer suplente implicaba también que eras parte del equipo de gestión de la propia intendencia. Creo que hay un rumbo trazado y lo compartíamos en la enorme mayoría de los aspectos: el fuerte énfasis social, cómo llevar adelante una intendencia que tuviese una fuerte impronta de políticas sociales de enfoque territorial. Nos parecía importante para este periodo de gobierno, que es distinto por el Poder Ejecutivo nacional que hay, por el tipo de características que tuvo el país en este periodo. Es más, la directora es compañera nuestra (en referencia a Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la intendencia, que integra el Partido Socialista). Lo pusimos en el programa departamental y creo que tenemos que seguir por ese camino. Mi caso es un proceso de cierre que, si bien puede ser relativamente largo, sigue siendo la profundización o la continuidad de lo iniciado. Después habrá matices en cómo hago yo algunas cosas que van a ser distintas a lo que hacía Carolina.

20241022 Entrevista a Mauricio Zunino, intendente interino de Montevideo. (5).jpg Foto: Inés Guimaraens

Fuiste parte del proceso de Cosse creciendo como figura política hasta ser precandidata del FA. ¿Cómo la ves después de las internas? ¿Cómo queda dentro del FA?

Nosotros respaldamos la candidatura de Carolina en las internas. Pensé que íbamos a tener otro resultado de interna, que iba a ser más pareja. Igualmente el enfoque de cómo se acompasó la fórmula y la resolución que se venía trabajando también en las instancias previas le da una posibilidad de ser una figura política nacional de primera relevancia. Yo capaz estoy medio optimista, pero creo que el FA va a ser gobierno en el próximo periodo. Por lo tanto, creo que Carolina, desde la vicepresidencia de la República, va a jugar un rol muy importante en lo que tiene que ver con cómo hacer funcionar el Parlamento y en particular sacar las leyes necesarias para la transformación que se precisa.

¿Y para la intendencia en 2025 a quién ves?

Creo que todavía no es tiempo de adelantarse. Hemos sido, creo que en la enorme mayoría del Frente, muy cuidadosos con no adelantar tiempos y centrar las fuerzas en el objetivo principal de ganar las elecciones nacionales y tener la mayoría parlamentaria.

¿El partido sigue tan cercano a Carolina? ¿O el hecho de ella encabezando su propia lista genera un distanciamiento?

Tenemos un espacio político de trabajo que lo conformamos antes incluso de las internas, con otros sectores que también habíamos respaldado la candidatura de Carolina a la IM, y otros que no. Sí la respaldamos para las internas de junio. Hoy estamos en sublemas distintos pero entendemos que el relacionamiento es muy bueno y hay formatos para seguir trabajando. Lo que nos interesa en el marco de la interna frenteamplista es que haya un espacio socialista, que incluya al Partido Socialista por la trayectoria de más de 100 años que tiene, pero sumando otros sectores. A partir de ahí, la vinculación con otros sectores es importante. Carolina ha optado por la formación de su propio sector político y tenemos muy buena relación con ese espacio.

1602193629420.webp Daniel Olesker, Mauricio Zunino y Carolina Cosse en la presentación del Plan ABC Prensa Carolina Cosse

Hablabas de no adelantar procesos en el FA, pero también de que lleva un tiempo adaptarse a la intendencia. ¿No tiene sentido postularte en 2025 para que el intendente que asuma ya se haya ahorrado ese proceso?

Yo voy a hacer lo que resuelva mi sector. Soy una orgánico en ese sentido y por lo tanto ocuparemos el lugar que se entienda necesario. El Partido Socialista no ha dado esa discusión.

Antes de que asumieras como intendente, el edil nacionalista Javier Barrios Bove había dicho que no sos una persona de "tender puentes" y que con la oposición de Montevideo ibas a tener "un manejo complejo como lo tuvo Carolina Cosse". ¿Cómo es tu vínculo con la oposición?

Es cierto que el relacionamiento no ha sido el mismo con todos los ediles de la oposición. Poner a la oposición como un bloque homogéneo en Montevideo es una simplificación. Buena parte de los proyectos han sido acompañados por algunos ediles, por ejemplo, del Partido Colorado. Con muchos de ellos tenemos un trato más fluido, incluso, aunque no nos pongamos de acuerdo, hasta más amigable. También con ediles del Partido Nacional. Tenemos vínculos cercanos, capaz que con algunos no demasiado y creo que eso obedece un poco a cuál ha sido en ese caso la vinculación con este edil particular. Pero nosotros hemos tratado de conversar, hemos tendido los puentes necesarios en los temas que entendimos importante.

El diputado Martín Lema ha hecho varias denuncias a la intendencias. Por ejemplo, sobre las conexiones irregulares a UTE. Ustedes respondieron diciendo que él desconocía "los mecanismos de operativa" y que hay servicios sin medidores y que UTE después calcula. Sin embargo, UTE comunicó que había encontrado 16 servicios irregulares y multó a la intendencia por casi $8 millones. Queda la duda de qué pasó.

El universo de las luminarias son 85 mil. Hay, nos rompen, nos desconectan, instalamos... Lo que hace la intendencia es instalar y después comunica. En algún caso puede haber habido alguna irregularidad de comunicación. Son esos casos que efectivamente tienen alguna infracción. En todo caso es una infracción administrativa de no haber comunicado en tiempo y forma. Y en realidad a quien le corresponde la regularización de eso es a la UTE. En muchos casos no tienen los medidores individualizados por la cantidad de focos que hay.

Pero UTE decía que eran casos donde sí había un medidor de energía.

En algunos casos puede ser que se hayan roto, en algunos casos puede ser que se hayan deteriorado o que el medidor sea el factor que se vandaliza. El nivel de vandalización de los esquemas de alumbrado público es muy alto en muchos barrios y también se han buscado los mecanismos para tratar de que efectivamente la luz funcione que es la prioridad en este momento y después ver cómo se regulariza eso.

Además de este caso de la luz, Lema denunció el manejo de basura en un sitio de acopio en Punta Carretas y ha pedido el cierre del Casino Parque Hotel. Ha marcado de alguna manera la agenda, porque la intendencia sale a responderle. ¿Tienen pensado seguir haciendo eso o dicen: ya está, no le respondemos más?

A nosotros nos preocupa el proceso de tergiversación de los hechos y de cómo se busca generar una realidad distorsionada. Si en 85.000 luminarias vos tenés un problema de que hubo 16 que tenían algún proceso no regular representa un universo mínimo dentro de la estructura general. Podés quedarte con que a veces ha habido algún error de procedimiento, lo cual todas las instituciones tenemos. Si de eso entendés que es el problema central en una proporción que es infinitesimal, en realidad lo que estás buscando es generar una distorsión de la realidad tratando de mostrar una cuestión de 'la intendencia se colgó', por ejemplo. En ese caso hemos salido a contestar a aquellos elementos que entendemos que tienen una falsedad por atrás o buscan que el hecho represente otra cosa que el hecho en sí mismo no es. Eso con respecto a algunos elementos, hay otros que en realidad tienen que ver con otras valoraciones. Qué es lo que vamos a hacer con el sistema departamental de casinos tiene que ver con definiciones de qué entendemos que hay que hacer o no con esas estructuras. Nosotros tenemos una línea trazada, un objetivo trazado, y es la que venimos llevando adelante. Qué contestamos o qué no contestamos dependerá un poco de qué tanto pueda permear algunas informaciones que son falsas dentro del marco de la población.

20241022 Entrevista a Mauricio Zunino, intendente interino de Montevideo. (1).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo evaluás la situación financiera de la intendencia? Al cierre de 2023 el déficit acumulado era de $17 millones (más de US$ 414 millones).

Tiene que ver con un cambio de criterio del Tribunal de Cuentas, que incorpora las líneas de largo plazo dentro de lo que es el déficit acumulado. Eso no tiene sentido porque el déficit acumulado representa las obligaciones a asumir en tu periodo de gobierno. Y las deudas de largo plazo, como la línea de saneamiento y algunos fideicomisos, están calzados en periodos posteriores pero no forman parte de una obligación. Si tenés comprometido con el BID un pago para el 2035, no tenés la obligación de cancelarlo ahora. Con una línea del BID pedís US$ 70 millones y es un proceso con el que avanzás en la medida que te van desembolsando y vas haciendo las distintas etapas de un programa. Hay plata de ahí que te aparece como déficit que ni siquiera recibiste. Entonces, entendemos que la contabilidad pública está totalmente atrasada y obsoleta en lo que refleja.

¿Van a terminar con déficit de presupuesto?

Capaz que sí, no sé. Hay que ver cómo cierra este año y la mitad del que viene. Hay también una cuestión con cómo te quedan los balances y si representan déficit o no.

¿El déficit no lo planteás como una preocupación?

No, no. Sí creo que el próximo Parlamento debería dedicarle un poco a trabajar sobre los temas de contabilidad pública y armar un nuevo mecanismo de procedimiento de criterios contables tanto para la Administración Central como para organismos subnacionales. Ahí deberíamos pensar en criterios que reflejen mejor los sistemas financieros y no tener que tener lo que me pide la norma y otro sistema paralelo que me diga cómo estoy financieramente. Creo que hoy estamos en un debe ahí. Por eso no me genera inconveniente en el entendido de que creo que están garantizados.

En unos días se vota el plebiscito de la seguridad social y el Partido Socialista lo respalda. La IM tiene importantes herramientas financieras con las AFAP, cuya eliminación se plantea en la papeleta. ¿Cómo se haría la obra pública sin las AFAP? ¿No le generaría una complicación a la IM eliminar ese pilar?

Entiendo que no. Tenemos un fideicomiso de oferta pública que es vinculado a temas con fondos de AFAP. Hoy el mundo tiene una liquidez internacional importantísima que perfectamente podría generarse para proyecto de inversión. En la medida de que también se generaran fideicomisos que pudieran capitalizar otros mecanismos para el mercado de capitales, también podrían ejecutarse. No creo que ese sea estrictamente el mecanismo que vaya a restringir la inversión.

Cuando Cosse propuso los corredores metropolitanos, justificó la financiación en que las AFAP "se mueren por invertir" en ese tipo de proyectos. ¿Y si no están las AFAP?

Creo que ahí se plantea en otro sentido. Tenés un mercado de capitales muy chico en Uruguay y tenías fondos canalizados en las AFAP que en realidad tenían muy pocas posibilidades de inversión. Si mirás el portafolio de las AFAP, mayoritariamente son títulos de deuda pública, porque no hay mucha oferta privada, entonces tenés pocas posibilidades de inversión. Por eso empezaron a invertir en fideicomisos de la Intendencias y la UTE y por eso parecían propuestas interesantes para fondos que hoy tenían poca posibilidad de canalización.

Hace poco te juntaste con Cristina Fernández de Kirchner.

Hoy Cristina no ocupa ningún lugar gubernamental y por lo tanto fue una reunión política privada.

Mauricio Zunino y Cristina Fernández de Kirchner.jpg Twitter @CFKArgentina

Es una persona muy resistida en el FA. ¿Qué opinás de ella?

Ha tenido sus polémicas pero es una persona que fue electa dos veces presidenta por votos democráticos. Por tanto, toda su representatividad también la debe a que ganó dos veces las elecciones en Argentina cuando han sido pocas veces los presidentes que han tenido más de un mandato en Argentina.

¿No hay una afinidad política-ideológica?

En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no. En el Partido Socialista tenemos una matriz ideológica muy diferente a la base del peronismo. Pero el peronismo es un proceso popular y por tanto una raíz dentro de lo que puede ser un margen de pensamiento de izquierda. Pero no es el que nosotros compartimos, que tenemos una raíz ideológica diferente.

En este período ajustaron las alícuotas de la contribución inmobiliaria. ¿Entienden que en esta gestión había margen para más?

Fue la reforma que se pudo hacer en ese momento y que había acuerdo político.

¿Te hubiera gustado ir a más?

Yo creo que era posible hacer una reforma más profunda.

¿Y lo harían en un futuro periodo?

Puede ser.