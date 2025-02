La futura ministra de Vivienda explicó por qué asumirá en un asentamiento de La Unión

Interrogada sobre la cantidad de personas o familias que se propone realojar, es decir, sacar de asentamientos irregulares sin servicios básicos, la futura ministra fue contundente y expresó: “Yo no hablo de números, y es lo que no voy a hacer, vamos a hablar de resultados cuando se den. Los números no son importantes, sino los cambios que se van realizando y mostrar los resultados que obtenemos”.