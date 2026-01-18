Dólar
PICUDO ROJO

La Intendencia anuncia cortes de tránsito toda la semana en Montevideo por poda de palmeras: los detalles

Esta intervención se llevará a cabo por única vez y tiene como objetivo la prevención de la caída de las palmas y el control de los efectos del picudo rojo

18 de enero 2026 - 14:50hs
20250618 Palmeras afectadas con el Picudo rojo
Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que desde este lunes 19, y hasta el sábado 24 inclusive, se llevarán a cabo trabajos de poda y control del picudo rojo en las palmeras ubicadas en Bulevar Artigas, entre Millán y el Este, lo que implicará cortes temporales de tránsito en la zona.

Las tareas se realizarán en el horario comprendido entre las 4:00 y las 14:00 horas.

La empresa Brimen será la encargada de realizar los trabajos con motosierra para la tala y trozado de las palmeras, específicamente entre las 4:00 y las 7:00 de la mañana. Esta intervención se llevará a cabo por única vez y tiene como objetivo la prevención de la caída de las palmas y el control de los efectos del picudo rojo, una plaga que afectó a las palmeras.

Durante las jornadas se procederá al corte de una senda en ambas calzadas del Bulevar Artigas, conforme a lo autorizado por la División de Tránsito de la comuna capitalina para este tipo de intervenciones. Entre las 7:00 y las 14:00 horas, se procederá con la recolección de los restos de las palmeras.

Es importante destacar que la planificación de los trabajos podría verse afectada por las condiciones meteorológicas. En caso de cualquier eventualidad, los equipos intervendrán de manera urgente para minimizar los inconvenientes y garantizar la seguridad vial.

picudo rojo Montevideo

