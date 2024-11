"La mataron sin razón, peor que a un perro": habló la madre de la adolescente de 16 años asesinada en Maracaná

La madre, que no mostró su rostro para preservar su identidad, lamentó que su hija estaba por pasar de quinto a sexto de liceo y era "re estudiosa" , además de que "no tenía maldad" .

Según la mujer, el homicida "llegó decidido a matar". La cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior frente a la casa registró el hecho, y muestra que el implicado tardó poco más de 30 segundos en entrar al hogar, disparar e huir.

La madre no asocia el homicidio a un acto de "venganza" contra su familia, porque su hijo de 22 años fue condenado a prisión por asesinar al padre de un líder de la banda "Los Colorados", que disputa el control de Cerro Norte con "Los Suárez", el pasado 4 de julio.

"Por venganza no, mi hijo ya está preso y está pagando lo que supuestamente hizo, lo que quisieron poner en las redes porque tampoco fue él. Lo escracharon, pero eso no tiene nada que ver con mi hija. Yo solo quiero que encuentren al que hizo esto. Quiero que se haga justicia, pero en verdad, no que estén hablando cosas que no son", sentenció.

Según informaron distintas fuentes del caso a El Observador, una de las principales teorías del hecho habla de que el homicidio fue una respuesta en el marco del enfrentamiento entre las bandas.

De todas formas, no hay certezas de que el ataque haya tenido como objetivo a la menor, llamada Nicole, a quien no se le conocía "ningún vínculo" con alguna de las bandas de Cerro Norte.