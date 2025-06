Lacalle Pou aseguró que es el "primero en la fila" para hacer autocrítica y dio un mensaje a los blancos: "¿Desde cuándo es un partido mordaza?"

"Hace 4 meses dejé de ser presidente de la República y ya hoy diría: ‘tendría que haber hecho esto, quizás esta decisión la debería haber tomado en otro momento’. Por supuesto que el balance objetivo es positivo, pero no el nuestro, no el mío frente al espejo", dijo y recordó que "nunca" pusieron excusas, pese a lo que le "tocó afrontar" .

"¿Qué hay detrás de esto? Un análisis. Y el análisis tiene autocrítica. Pero el análisis es mucho más integral", planteó luego el expresidente y manifestó que en el análisis sobre el ciclo electoral pasado él es el "primero en la fila".

"¿Quién tiene que hacer el análisis? Los primeros que quieren estar en la fila. ¿O le vamos a pedir al militante que quizá da mucho más que muchos de nosotros por el partido y no está en las listas? No, a ese le debemos el análisis, el primero de la fila se lo debe, y yo soy el primero de la fila", manifestó.

Luego pidió a los convencionales que actúen con responsabilidad, pese a las disconformidades que puedan sentir.

"¿Quién vino mordiendo los dientes, de dientes apretados, de mala gana? Alguno puede haber venido desconforme, alguno puede haber venido diciendo yo quiero hablar y quiero decir lo que pienso, bienvenido, porque ese es el Partido Nacional. Creo que tenemos que hacer eso en cada departamento. ¿Desde cuándo es un partido mordaza? Si yo me crié siendo rebelde, ahora eso se hace serio, se hace responsablemente y diciendo es para mejorar", reflexionó.

"Estoy orgulloso del pasado de nuestro partido. Tenemos una historia casi única en la historia del mundo de nuestro partido. Sino nos explica un partido vigente y vibrante, habiendo estado tantos años en la oposición, hay algo más. Hay un entrelazamiento con el ser nacional. Pero yo miro para mañana. ¿Y qué viene después del sábado 28? Una adivinanza bien difícil. El 29", dijo en alusión a las elecciones del 2029.

Para cerrar, Lacalle agradeció al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente, integrantes de la Coalición de gobierno y manifestó su gobierno fueron "cinco años de coalición que dejan un aprendizaje para el 29".

"Con emoción, con libertad, con agradecimiento, con competencia, con análisis, con autocrítica y con felicitación. Pensando en mañana 29 de junio, pensando en el 2029", cerró.

El discurso de los candidatos

Tras Lacalle Pou, quien tomó la palabra, fue el excandidato a la Presidencia y senador Álvaro Delgado, que agradeció el mensaje del expresidente y su "reingreso" a la vida partidaria.

Delgado destacó luego que el nuevo Directorio del Partido Nacional tendrá el "desafío" de ser "diferente" a los anteriores. Además, marcó la necesidad de empezar el análisis del ciclo electoral con "todos" los blancos de cada uno de los departamentos.

"Con fraternidad, pero con responsabilidad y sinceridad", aseveró y remarcó que el partido también debe de mirar "para adelante" con el "desafío" de construir un directorio "bien integrado" de "conducción fraterna".

"Este es un partido que tiene el desafío de ser una agrupación viva, ágil, moderno y de ser un partido descentralizado cuyo directorio funcione por lo menos una vez por mes en el interior del país", dijo.

Luego, destacó que el próximo directorio debe de marcarle la cancha con firmeza a este gobierno "sin rumbo, sin liderazgo y sin ideas".

Por otra parte, el intendente electo por Florida Carlos Enciso sostuvo en su discurso que existe una "situación compleja" tras la derrota en las elecciones.

"¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Eso hay que analizarlo para maximizar los esfuerzos para adelante y no cometer errores", dijo y agregó que hay que hacer una autocrítica "fuerte, clara, pero también, cuidando a los compañeros".

Luego, planteo que "sueña" con un directorio que, con presencia en el interior del país, se meta en el entramado social y económico de las personas, "analizando la situación de cada región" para presentar propuestas e iniciativas.

El tercero en hablar fue el exministro del Interior, Luis Alberto Heber que destacó que en el Partido Nacional "no hay alambrados", sino más bien "preferencias".

"No es traidor un compañero que fue electo por un sector, pero que entiende que hoy es mejor presidirlo, por otro lado", dijo y llamó a no "extremar" o "levantar muros que no existen" dentro del partido.

"El partido tiene desafíos por delante. Debe de apoyar a sus gobiernos departamentales, a sus alcaldes. Tiene que ser una buena oposición", sostuvo.

Después, se refirió a la actual administración de Yamandú Orsi, destacó que "no hacen nada" y "tienen relato" y, sin embargo, ellos "hacen mucho" y "no tienen un buen relato".

"Por eso, el Partido Nacional tiene que estar sólido, bien parado y unido, para poder mirar para adelante", aseveró.

Finalmente, el último emitir su discurso fue el senador Javier García que afirmó que en la Convención de este sábado "no hay sectores", sino "compañeras y compañeros del Partido Nacional que van a decidir entre todos y en unidad cuál es el rumbo que queremos que tenga nuestro partido".

El senador sostuvo en otro momento que el "alma de los blancos está dolida" y que él tiene "alguna responsabilidad" en eso.

"Yo quiero entre ustedes con enorme humildad y respeto, hacerme cargo de mi responsabilidad por el resultado electoral. No me sentiría con el alama tranquilo si me presentará acá y no dijera que yo soy responsable", aseguró.

Tras esto, reflexionó que tienen la "obligación" de subsanar ese dolor y "animar" el alma de los blancos.

Para cerrar, dijo que es y será "duro" cada vez que se "ataque" al Partido Nacional. "Si ustedes me dan el más alto honor que un blanco puede tener, sepa que cada vez que haya una voz, una mentira, un relato que quiera herir o lastimar al Uruguay o al partido, primero que nadie y adelante de este directorio, va a estar su presidente", dijo.