Lacalle Pou dijo si hará campaña en contra del plebiscito de la seguridad social

"Si (la voy a defender), pero no hay apuro. Está todo el mundo muy apurado. La ciudadanía tiene otros problemas, cuando llegue el momento vamos a hablar de la reforma ", dijo este martes en rueda de prensa en Florida, departamento al que asistió para la inauguración de unas viviendas de Mevir.

El plebiscito propone reformar el artículo 67 de la Constitución de la República y declarar la seguridad social como "un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”.

acto del 1° de mayo Ojeda contra el plebiscito de la seguridad social: "Me sigue preocupando que digan que no hay expropiación de recursos"

La postura que defiende el oficialismo, por su parte, es que la reforma significará un impacto negativo en las finanzas públicas, y un colapso del sistema de seguridad social.

El día que se alcanzaron las firmas el precandidato nacionalista Álvaro Delgado señaló que el plebiscito no era contra la nueva reforma impulsada en este gobierno sino contra "todo el sistema". "(El plebiscito) ya no es contra esta reforma, es contra la reforma del 96, contra la posibilidad del ahorro individual, de las AFAP, de un sistema que le da sustentabilidad. Nosotros generamos una reforma que no solo es necesaria para darle sustentabilidad y da beneficios sociales", señaló.

"Se llevan puesto US$ 22 mil millones de ahorro voluntario de todos nosotros, van al Triángulo de las Bermudas en un sistema que nadie va a financiar, que va a generar un colapso con una gran irresponsabilidad. De plantearlo, de generarlo sin discusión, la irresponsabilidad de algunos partidos de mirar para el costado y decir ´hagan lo que quieran´", disparó.