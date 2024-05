"¿Está sacando los números ahora?": la reforma jubilatoria y un picante debate en Canal 12

La discusión entre ambos en el programa de Canal 12 pasó por los argumentos a favor y en contra de la reforma, que se definirá si se aplica o no en las elecciones de octubre. La charla, más allá de lo expuesto por ambos debatientes, dejó algunos momentos que fueron comentados en las redes por lo peculiar de la situación.

"No, te estoy explicando cómo calculamos nosotros, con nuestra técnica, y te voy a preguntar si está mal", retrucó Notaro.

"Flaco favor le está haciendo a su idea. Claro que está mal, está improvisando", respondió el abogado.

"No tenés idea de las cifras. Me pedís las cifras y no tenés idea", reafirmó el economista. Mientras Notaro repasaba sus papeles, el conductor de Desayunos Informales, Nicolás Batalla, mostraba a cámara la pizarra con los números garabateados.

"A lo mejor Saldain hizo abogacía porque no tenía matemáticas", bromeó Notaro, que luego confesó que "algunas cifras no las traje, los estamos revisando".

Otra frase del economista que llamó la atención fue cuando comentó "aunque el feminismo no lo tiene en cuenta, lo cierto es que en el Uruguay las mujeres entierran a sus parejas. Es un poco una compensación, digamos, de todos los derechos que se le niegan a las mujeres y que comparto la lucha. Aunque no voy los 8 de marzo".

Reforma jubilatoria: lo que plantea el plebiscito

El plebiscito propone reformar el artículo 67 de la Constitución de la República y declarar la seguridad social como "un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”.

La propuesta modifica la actual reforma de seguridad social llevada a cabo por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que lleva la edad de jubilación a los 65 años y la anterior reforma que introdujo las AFAP. El proyecto busca establecer constitucionalmente el "acceso a jubilación a los 60 años con 30 años de trabajo" y "la eliminación de las AFAP", según consta en su sitio web. Además la reforma busca la "equiparación de jubilación mínima al salario mínimo nacional".

La postura que defiende el oficialismo, por su parte, es que la reforma significará un impacto negativo en las finanzas públicas, y un colapso del sistema de seguridad social.