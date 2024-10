Lacalle Pou: "No voten el plebiscito porque seguramente le haga un daño irreparable a nuestro país"

"Dentro de unos días tenemos las elecciones nacionales. Yo de política no puedo hablar, ni hablé en casi cinco años de gobierno, así que no lo voy a hacer. Si no cumplo yo la constitución de la ley, no le puedo exigir a nadie que lo haga. Lo que sí tengo el deber de hacer es alertar acerca del plebiscito de la reforma a la seguridad social ", señaló el mandatario en parte de su oratoria, en la que destacó, entre otras cosas, los avances en las obras que se llevaron adelante en el departamento arachán.

En tal sentido, dijo que no puede "estar hoy acá celebrando que viene otra inversión que va a contratar mucha gente para trabajar acá y para exportar, sin hacer hincapié que tenemos que cuidar la confianza y que tenemos que cuidar la institucionalidad nacional . Y esa construcción, que no es de un partido político, que no es de un gobierno, por suerte es como una una capa arriba de la otra, después alguna se va descartando pero el centro, el eje de un país sigue siendo el construido durante muchos años, lo tenemos que cuidar".

"Guambia, guambia con creer que hay cosas que van a pasar así nomás. A veces tendemos a relativizar algunas situaciones que se van a dar y yo quiero ser bien claro, porque si no lo digo como presidente de la República, que se supone que tengo que cuidar a todos nosotros y a todo el país, me parece una irresponsabilidad", señaló.

Para ejemplificar, se dirigió a las personas de campaña que "lo iban a entender enseguida" y dijo que "si uno tiene un hijo y el hijo va y va a quiere tocar una ortiga, yo no le doy libertad de acción, porque yo sé que si toca la ortiga, le va a arder la mano, le va a picar, entonces le voy a decir, no toque la ortiga y a mí me parece que en este momento electoral, donde muchos quieren ser el padre de esa gran familia que es el país, y si vamos rumbo a que el chiquilín toque una ortiga... muchachos, no deje que toque la ortiga".

"Jugátela si es tu hijo y lo querés y decire que no toque la ortiga porque le va a picar, y yo claramente le digo no voten el plebiscito porque seguramente le haga un daño irreparable a nuestro país. Eso hay que decirlo y me parece que cada uno va a tomar su opción", agregó.

En la misma línea, advirtió que "si realmente el Uruguay se da el lujo de tirar abajo un sistema con sus defectos, por supuesto, mejorable también, pero al que se pudo llegar por consenso, si lo tira apenas empieza a caminar, bueno, ¿Quién va a decir yo pongo más dinero en Uruguay? ¿Quién va a poder apostar a largo plazo? Y esto no es asustar ni cuco, es lo que pienso realmente, y ustedes saben, los que me conocen, que yo digo lo que pienso y trato de no exagerar".

Sin embargo, Lacalle Pou dijo sentir "la obligación" a pocos días de la elección de decirles que "voten lo que voten, eso no es mi tema, cuando vayan a pensar en el plebiscito lo que si le digo piensen que hay un Uruguay antes de ese plebiscito y hay Uruguay después de ese plebiscito".

"Tomemos conciencia que lo que tenemos no será lo mejor, pero es lo bueno, y si lo tiramos abajo no solo no vamos a tener un sistema, no solo vamos a tener problemas económicos, sino que además afuera del país va a cambiar la visión que se está teniendo, que es un país confiable, con instituciones fuertes y con gobernantes confiables", concluyó.