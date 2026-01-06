"Las normas están para cumplirse": intendente de Rocha sobre conflicto con artesanos en La Pedrera

El intendente de Rocha , Alejo Umpiérrez , se refirió a la situación conflictiva que se desarrolló entre policías y artesanos en la zona del balneario de La Pedrera , donde cuatro personas fueron detenidas, y expresó que a su parecer los oficiales actuaron "con total racionalidad" .

"La Intendencia desde el quinquenio pasado abordó una tarea de ordenamiento territorial y comercial, especialmente en la zona costera, donde la actividad artesanal estuvo incluida . Se crearon ferias artesanales en todo el apartamento para evitar la ocupación de los espacios públicos para que las calles queden libres para el tráfico vehicular y de personas", comenzó señalando en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

De acuerdo con el intendente, la creación de dichas ferias les ha permitido mantener un "buen relacionamiento" con la mayoría de los trabajadores de artesanías.

"Se han construido stands. Estamos en una segunda etapa donde vamos a construir nuevos para la feria de Punta del Diablo, que incluso en el día de hoy tiene puestos vacantes ", continuó.

En cuanto a la situación de La Pedrera, zona en la que también se instaló un espacio para los artesanos, explicó: "Hubo un conjunto de gente que no aceptó esa ubicación y nosotros tenemos una ordenanza que lo que pretendimos fue hacerla cumplir. Esta la cumple el 99,5% de los artesanos".

Según Umpiérrez, el personal de la intendencia que estaba en la zona durante el fin de semana solicitó el "auxilio de la autoridad policial para retirar a estos artesanos de la vía pública" y en ese marco se produjeron "algunos sucesos que obviamente no son los que nos agradan", pero en los que "cabe destacar que la Policía actuó con total racionalidad con horas de diálogo, mostrando resoluciones, decretos y en algún momento hubo algunas agresiones donde incluso fue agredido un comisario al que le extendemos nuestra solidaridad, porque en definitiva lo que hizo fue tratar de aplicar la ley vigente".

Consultado por la cantidad de artesanos que se negaron a instalarse en el predio dispuesto por la Intendencia en La Pedrera, Umpiérrez aclaró que son "alrededor de unos 15".

Sobre los perjuicios que ve en la instalación de estos trabajadores por fuera de las zonas designadas, dijo: "Primero es ordenamiento, segunda es tránsito vehicular y peatonal, es un espacio muy estrecho La Pedrera. También, están el resto de los comercios que naturalmente tienen sus vidrieras, vitrinas y en definitiva, con todo eso el transeúnte termina viendo perjudicado lo que es el tránsito del flujo comercial en ese espacio".

De acuerdo con el jerarca municipal, lo que pasó el fin de semana "no fue nada más que una operación para aplicar una norma". Preguntando por si entiende que el tema está "saldado", sostuvo que "sí".

"Nosotros estamos siempre dispuestos a hablar, pero las normas están para cumplirse. Yo no puedo tener una norma donde, por ejemplo, tengamos una avenida que es flechada para una calle y que haya un conjunto de personas que digan que el flechado debe estar en otro sentido y, por lo tanto, van a transitar en la dirección contraria", dijo.

Finalmente, sostuvo que lo que han realizado en lugares como La Pedrera es tratar lograr un "ordenamiento" después de una época donde a su parecer el lugar "sufrió un prejuicio muy fuerte".

"La hemos ido ordenando y se recuperó el valor inmobiliario, La Pedrera cambió sustancialmente en su perfil del pasado y eso ha dado toda una revalorización del balneario que queremos sostener y mantener", destacó.

El comunicado de la Intendencia de Rocha sobre el tema

En un comunicado, la Intendencia de Rocha se expresó sobre la situación ocurrida en La Pedrera y apuntó contra el "pequeño grupo organizado" que decidió "desacatar las normas municipales".

"El gobierno departamental de Rocha ha realizado en los últimos años una actividad de ordenamiento territorial y comercial que incluye a los artesanos y ha instalado ferias artesanales en todos los balnearios del departamento donde pacíficamente, se ubican año a año a vender sus mercaderías", expresaron en primer lugar.

"En el caso de La Pedrera y Punta del Diablo se crearon nuevas ferias totalmente GRATUITAS con bajada de luz y servicio de baños donde se han adjudicado los lugares a todos quienes los solicitaron. Los locales de La Pedrera están completos, pero la feria permite por el tamaño de su predio recibir más artesanos sin problemas. Punta del Diablo, de sus 40 lugares, tiene aún 10 disponibles además del resto del predio", continuaron.

En particular, sobre la situación conflictiva con algunos artesanos, sostuvieron: "Un pequeño grupo organizado y casi en su totalidad de fuera del departamento ha decidido desacatar las normas municipales en la materia y debido a ello la Intendencia de Rocha denunció el desacato y solicitó el concurso policial previsto legalmente".

Ante esto y durante este fin de semana en La Pedrera, aseguran, la Policía tuvo un "diálogo de más de tres horas" con ellos hasta que "cuatro inadaptados atacaron a los funcionarios policiales cuyo trabajo fue ejemplar".

"Los espacios públicos son de todos y no de quienes quieren apropiarse de ello para vender sus productos. Con tal fin existen espacios asignados con todas las comodidades. Agradecemos y reconocemos a la casi totalidad de artesanos por respetar la normativa y cooperar así para que todos puedan trabajar y disfrutar de los espacios públicos", cerraron.

Lo que pasó en La Pedrera y la denuncia de artesanos

La Federación de Artesanos Callejeros del Uruguay denunció en los últimos días un hecho de "represión" ocurrida este sábado en la zona La Pedrera, Rocha. En diálogo con El Observador, uno de sus integrantes brindó detalles del incidente y profundizó sobre la situación conflictiva que mantienen con la intendencia local por una ordenanza.

Mediante su cuenta de Instagram, el colectivo divulgó un video donde muestra imágenes de lo ocurrido en el balneario. Además, dentro del mismo posteo, denuncian que la Policía se llevó "a compañeros detenidos a la fuerza".

"Hoy 3/01 por la tarde se está viviendo represión sobre los artesanos en La Pedrera", señalaron.

Leandro Tonetti, integrante del colectivo, habló con El Observador sobre la situación y apuntó que lo que pasó en La Pedrera fue a partir de un "operativo" que se llevó adelante en varias localidades del departamento, entre ellas también Punta del Diablo, donde funcionarios de la intendencia junto a oficiales policiales se dirigieron a la zona para notificar a los artesanos que estaban "violando" la ordenanza 12/21 sobre ferias vecinales.

Esta situación, explicó, se les había informado tiempo atrás y por ello habían decidido armar un "protocolo de actuación" en el cual consultarían "cuál es la ordenanza en la que se basan para hacerlos retirar de la calle" y después preguntarían por el "número de la ordenanza" que se les buscaría aplicar.

En Punta del Diablo, zona en la que trabaja Tonetti, la operación se desarrolló con normalidad, sin embargo, en La Pedrera la situación fue "totalmente diferente".

"Fueron a notificar, se les comentó que habíamos presentado una nota para que se dé la no aplicación de la ordenanza que la intendencia quiere aplicarnos y a los 15 minutos cayó la policía y empezó un forcejeo", mencionó. A raíz de ese incidente, cuatro personas fueron detenidas y un oficial policial resultó herido.