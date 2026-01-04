"Esto no puede quedar impune": Artesanos callejeros denuncian situación de "represión" en La Pedrera y apuntan contra ordenanza de la Intendencia de Rocha

La Federación de Artesanos Callejeros del Uruguay denunció en las últimas horas un hecho de "represión" ocurrida este sábado en la zona La Pedrera, Rocha. En diálogo con El Observador, uno de sus integrantes brindó detalles del incidente y profundizó sobre la situación conflictiva que mantienen con la intendencia local por una ordenanza.

Mediante su cuenta de Instagram, el colectivo divulgó un video donde muestra imágenes de lo ocurrido en el balneario. Además, dentro del mismo posteo, denuncian que la Policía se llevó "a compañeros detenidos a la fuerza" .

"Hoy 3/01 por la tarde se está viviendo represión sobre los artesanos en La Pedrera" , señalaron.

Leandro Tonetti, integrante del colectivo, habló con El Observador sobre la situación y apuntó que lo que pasó en La Pedrera fue a partir de un "operativo" que se llevó adelante en varias localidades del departamento, entre ellas también Punta del Diablo, donde funcionarios de la intendencia junto a oficiales policiales se dirigieron a la zona para notificar a los artesanos que estaban "violando" la ordenanza 12/21 sobre ferias vecinales.

Esta situación, explicó, se les había informado tiempo atrás y por ello habían decidido armar un "protocolo de actuación" en el cual consultarían "cuál es la ordenanza en la que se basan para hacerlos retirar de la calle" y después preguntarían por el "número de la ordenanza" que se les buscaría aplicar.

En Punta del Diablo, zona en la que trabaja Tonetti, la operación se desarrolló con normalidad, sin embargo, en La Pedrera la situación fue "totalmente diferente".

"Fueron a notificar, se les comentó que habíamos presentado una nota para que se dé la no aplicación de la ordenanza que la intendencia quiere aplicarnos y a los 15 minutos cayó la policía y empezó un forcejeo", mencionó. A raíz de ese incidente, cuatro personas fueron detenidas, entre ellos dos artesanos y dos locales.

Tras el episodio, el colectivo definió convocar para este martes una concentración frente al Club Social de La Pedrera sobre las 17:30 horas.

Además, convocaron también a acompañar a los "cuatro compañeros injustamente detenidos" en la audiencia que tendrá lugar este domingo a las 18:00 horas en Fiscalía de Rocha.

Por otra parte, actualmente están barajando "varias opciones" sobre otras medidas a asumir. "Algo se va a hacer, porque esto no puede quedar impune", asevero Tonetti.

En la operativa en Punta del Diablo, los artesanos lograron concretar "de palabra", una reunión para este lunes con representantes de la comuna rochense para arrojar "luz" sobe cuáles serían las razones por las que no podrían vender sus "artes" en la calle.

Escrito de artesanos contra ordenanza de ferias vecinales

Desde el 2020, los artesanos mantienen una situación de conflictividad con la Intendencia de Rocha. Recientemente, ante la intención de aplicar la ordenanza 12/21 sobre ferias vecinales, definieron presentar a finales de diciembre un escrito dirigido al gobierno departamental, solicitando una "aclaración sobre la inaplicabilidad" del decreto.

"Los integrantes del colectivo de artesanos y artesanas itinerantes que desarrollan su actividad en el espacio público del departamento de Rocha, comparecen ante esta Intendencia a efectos de formular aclaraciones y solicitar la revisión de la interpretación y aplicación de la Ordenanza Ferias Vecinales-Decreto Nº 12/21 vinculada al uso del espacio público y a la instalación de puestos de venta, cuya vigencia y ejecución nos fuera comunicada recientemente", expone sobre el inicio el texto.

Con esto, apuntan desde el documento, buscan poner de "manifiesto la especificidad de la actividad artesanal itinerante, la cual no coincide con las categorías de comercio ambulante, reventa o producción seriada reguladas por la referida ordenanza", solicitar que la normativa "no sea aplicada al colectivo de artesanos y artesanas itinerantes, por resultar inapropiada respecto de la naturaleza" de su actividad y requerir que "se suspenda de manera urgente cualquier medida coercitiva o uso de la fuerza pública respecto de este colectivo, hasta tanto exista una definición administrativa expresa, fundada y acorde a derecho".

Finalmente, plantearon la posibilidad de que se "habilite una instancia de diálogo institucional, a efectos de abordar de manera razonable, proporcional y participativa eventuales criterios de convivencia y uso del espacio público compatible con la actividad artesanal itinerante".

Relación con turistas y comerciantes

Por fuera de la disputa en cuanto a la ordenanza, Tonetti asegura que desde la Intendencia les dijeron que algunos turistas han hecho "denuncias" o han ido a la comisaría a "quejarse de que no les gusta que estén los artesanos y artesanas en la calle".

"Ahí hay algo muy raro porque las veces que le hemos pedido a la comisaría que nos muestre esos documentos en el que las personas van a hacer las denuncias y siempre dicen: 'no, es algo que nos dijeron'", dijo y añadió que a partir de eso decidieron "juntar firmas con los turistas" en contra de la decisión de "sacarlos" de la calle.

"En La Pedrera se juntaron más de 600 firmas en un día y medio. Y en Punta del Diablo tenemos un número parecido. Entonces, el argumento del turista que no le gusta que estemos acá, que expone la intendencia, no tiene fuente escrita y nosotros sí", sostuvo.

En cuanto a la situación con los comerciantes, destacó que recientemente decidieron llevar adelante una recolección de firmas en Punta del Diablo, donde consiguieron que más de 80 comercios "apoyaran" que estén "ahí en la calle".

"Están queriendo resolver un problema, que es más de ellos mismos, que nosotros y de nuestro entorno", reflexionó.