Liceo de Fray Bentos lamentó muerte de mujer aplastada por un árbol: una maestra que "dejaba huella" y era "muy cariñosa"

La comunidad educativa del Liceo N°1 de Fray Bentos lamentó profundamente la muerte de Jessica Maciel , profesora de Matemáticas de 38 años, quien murió este miércoles tras ser aplastada por un árbol en la Estación de Cría de Fauna Autóctona (EFCA), ubicada en el cerro Pan de Azúcar , durante un paseo familiar.

A través de un comunicado en redes sociales, la Comisión Coordinadora del centro educativo expresó su dolor y destacó la figura de Maciel como una docente "muy cálida y cariñosa, que formó y acompañó a muchos alumnos en sus primeros años de liceo, dejando huella que continúa quienes hoy siguen su trayectoria educativa" .

En el mensaje, resaltaron también su compromiso humano y profesional, así como expresaron su apoyo a la familia, colegas y seres queridos en este "momento tan doloroso".

Maciel, quien estaba acompañada de su esposa y sus dos hijos al momento del accidente, fue sorprendida por un Eucalyptus que cayó sin previo aviso y la causó la muerte .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el medio local FM Gente, la víctima era oriunda de Fray Bentos (Río Negro) y se encontraba allí con su familia como turista.

El caso está en manos del fiscal Departamental de Maldonado de 1º turno, Sebastián Robles, quien dispuso la actuación de Policía Científica en la escena de los hechos.

Ante este accidente, la Intendencia de Maldonado definió cerrar el predio de la reserva del Pan de Azúcar.

La comuna emitió un comunicado en el que aseguró que se están investigando las causas del episodio. La mujer, agregaron, estaba en el predio junto a su familia.

El objetivo de la comuna del departamento fernandino es determinar en qué condiciones está la reserva luego de este accidente.

"La Intendencia de Maldonado lamenta la situación, expresa sus condolencias a los familiares, ratifica el inicio de investigaciones que determinen las causas del accidente y señala que no habrá declaraciones públicas al respecto, hasta tanto concluyan los peritajes pertinentes", culmina el comunicado.