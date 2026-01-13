Dólar
/ Nacional / COLONIA

Investigan hallazgo de restos óseos debajo de un árbol en homenaje a Aldo Perrini: serían "presuntamente humanos", según alcalde local

"Vamos a esperar el peritaje de Científica que nos indique cuáles son los pasos a seguir", informó el alcalde local Pablo Parodi

13 de enero 2026 - 9:43hs
615756865_1501384245323097_7645243731942135808_n
Facebook: Radio Carmelo 1460 AM

Investigan en Colonia el hallazgo de restos óseos en un cementerio de la localidad de Carmelo, sobre una zona donde no se llevan adelante inhumaciones. De acuerdo con el alcalde local, Pablo Parodi, los huesos serían "presuntamente humanos".

El hallazgo de los restos tiene su origen hace un año y medio con el retiro de un árbol que se encontraba dentro del cementerio y que representaba un peligro para la gente debido a sus "malas condiciones".

Con el trabajo de extracción del vegetal y sus raíces, que eran de "un diámetro de 3 metros por 2 de profundidad", sumado a la "degradación" de la tierra por algunas lluvias, trabajadores del lugar detectaron estos últimos días que donde estaban las raíces del árbol se asomaban "restos óseos", que según explicó Parodi en entrevista con el medio local Radio Carmelo eran "presuntamente humanos".

Tras esto, aclaró que el lugar donde se localizaron los restos es un espacio que no está destinado al entierro de difuntos. "No hay ningún registro de que sea una zona en que se realizaban sepulturas. No es un tema de falta de registro, ni de mal manejo por parte de los funcionarios, y estoy hablando de aquí a muchos años hacia atrás", informó.

Ante esto, y luego de informar la situación a las autoridades correspondientes, definieron realizar la denuncia ante la Fiscalía.

Personal de Policía Científica se dirigió a la escena y llevó adelante las pericias correspondientes, recolectando algunas muestras de los restos para identificar su origen.

El árbol donde se encontraron los restos había sido plantado entre el 1974 y 1975 en homenaje a Aldo "Chiquito" Perrini, un hombre que fue detenido durante la dictadura y que murió en el Batallón Número 4 del Ejército.

"Vamos a esperar el peritaje de Científica que nos indique cuáles son los pasos a seguir", informó Parodi.

Mientras se desarrolla la investigación de la Fiscalía, el cementerio continuará funcionando bajo un ritmo "totalmente normal".

