Investigan hallazgo de restos óseos debajo de un árbol en homenaje a Aldo Perrini: serían "presuntamente humanos", según alcalde local

Investigan en Colonia el hallazgo de restos óseos en un cementerio de la localidad de Carmelo , sobre una zona donde no se llevan adelante inhumaciones. De acuerdo con el alcalde local, Pablo Parodi, los huesos serían "presuntamente humanos" .

El hallazgo de los restos tiene su origen hace un año y medio con el retiro de un árbol que se encontraba dentro del cementerio y que representaba un peligro para la gente debido a sus "malas condiciones" .

Con el trabajo de extracción del vegetal y sus raíces, que eran de "un diámetro de 3 metros por 2 de profundidad", sumado a la "degradación" de la tierra por algunas lluvias, trabajadores del lugar detectaron estos últimos días que donde estaban las raíces del árbol se asomaban "restos óseos" , que según explicó Parodi en entrevista con el medio local Radio Carmelo eran "presuntamente humanos" .

Tras esto, aclaró que el lugar donde se localizaron los restos es un espacio que no está destinado al entierro de difuntos. " No hay ningún registro de que sea una zona en que se realizaban sepulturas . No es un tema de falta de registro, ni de mal manejo por parte de los funcionarios, y estoy hablando de aquí a muchos años hacia atrás", informó.

Ante esto, y luego de informar la situación a las autoridades correspondientes, definieron realizar la denuncia ante la Fiscalía.

Personal de Policía Científica se dirigió a la escena y llevó adelante las pericias correspondientes, recolectando algunas muestras de los restos para identificar su origen.

El árbol donde se encontraron los restos había sido plantado entre el 1974 y 1975 en homenaje a Aldo "Chiquito" Perrini, un hombre que fue detenido durante la dictadura y que murió en el Batallón Número 4 del Ejército.

"Vamos a esperar el peritaje de Científica que nos indique cuáles son los pasos a seguir", informó Parodi.

Mientras se desarrolla la investigación de la Fiscalía, el cementerio continuará funcionando bajo un ritmo "totalmente normal".