Más de 94 mil personas ingresaron al país en los primeros días del 2026 y otras 118 mil salieron

La Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior informó en las últimas horas que en los primeros días del 2026 se registró el ingreso de más de 94 mil personas al Uruguay , con mayoría de argentinos, y más de 118 mil egresos .

De acuerdo a los datos compartidos por Migración, entre el jueves 1.º de enero y el domingo 4 de enero, ingresaron al país 94.288 personas , de los cuales 45,545 fueron argentinos , 27.871 uruguayos, 8.280 brasileros, 1.874 estadounidenses y 1.630 paraguayos .

El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue en Paysandú con 23.313 , seguido de Colonia con 19.190, Fray Bentos con 15.356, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 10.434 y Salto con 9.402 ingresos.

Presidente de la Cámara de Turismo habló del "gran esfuerzo" del sector privado por recuperar su rentabilidad y afirmó que hacer turismo en Uruguay es más barato ahora que en la prepandemia

Un Gramado en Punta del Este: la propuesta de una zona franca de entretenimientos presentada por la Cámara de Turismo para atraer a más turistas brasileños

Además, hubo 5.901 ingresos por el Puerto de Montevideo, 2.893 por Maldonado, 2.383 por Rivera, 2.065 por Río Branco y 3.351 por otros puntos de control .

En cuanto a los egresos durante esas fechas, la cifra alcanzó los 118.342, siendo los principales puntos de salida Colonia con 21.839, Fray Bentos con 16.191, Paysandú con 15.644, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 14.622, Rivera con 12.117 y Río Branco con 9.525.

Asimismo, en Salto se registraron 8.350 salidas, en el Puerto de Montevideo 6.976, Chuy 4.633, Maldonado 4.032 y por otros puntos de control se registraron 4.413 egresos.