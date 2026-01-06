Presidente de la Cámara de Turismo habló del "gran esfuerzo" del sector privado por recuperar su rentabilidad y afirmó que hacer turismo en Uruguay es más barato ahora que en la prepandemia

Un 6,4% del PIB y más de US$ 2.000 millones en divisas por año quedan en Uruguay gracias al turismo, según se desprende de un informe realizado por el Centro de Estudios de la Economía Social de Uruguay (Ceres) para la Cámara de Turismo. En conversación con Café y Negocios el nuevo presidente de la gremial empresarial, Fernando Tapia, se refirió a los planes para elevar ese aporte al producto interno bruto y acercarlo al 8,4% del PIB que llegó a ser en 2017, el mejor año de esa actividad económica en el país.

Ahora, en el inicio de una temporada que promete números récord, Tapia destaca que si bien en llegada de visitantes el 2026 posiblemente se asemeje a aquel año histórico, el gasto de los turistas estará aún un 25% por debajo de la temporada 2017/2018. En este escenario, el titular de Camtur trabaja en conjunto con el Ministerio de Turismo para impulsar nuevas medidas que acompañen al sector en su revitalización.

NEGOCIOS INTERNACIONALES Postura de Uruguay ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela puede costarle competitividad y dejarlo en desventaja frente a la región, según analista internacional

Las evaluaciones hay que hacerlas un poco más adelante, entrado el verano, o inclusive luego pero, en primera instancia, lo que puedo comentar son las sensaciones de los operadores y el trabajo que hacemos con el Centro de Estudios de la Economía Social de Uruguay (Ceres) sobre proyecciones de llegada de turistas extranjeros al país.

Entre los operadores hay una sensación positiva, sin duda. Y en cuanto a la llegada de turistas se percibe un flujo de demanda de reservas y demás de buen nivel.

Ceres pronostica que esta temporada puede llegar a ser la segunda mejor en la historia del turismo nacional en llegada de turistas extranjeros, inclusive el 2026 puede ser el segundo mejor año si se mira esta variable.

Ahora bien, desde el punto de vista de las divisas, del gasto de los turistas en el país, todavía estaríamos en un nivel parecido al del año 2019, todavía lejos de los mejores momentos que fueron el año 2017 y la temporada 2017/2018. Estaremos un 25% y un 27% por debajo de esos años en el ingreso de divisas, respectivamente y en términos reales. Ese es nuestro panorama general en cuanto a proyecciones.

¿A qué se debe ese 25% menos de divisas recibidas por Turismo con respecto a 2017?

Argentina es el proveedor de turistas más importante de Uruguay, 65% de los turistas que llegan al país son argentinos, y su poder adquisitivo medido en dólares todavía está en recuperación.

Si bien este último año y medio se ha recuperado en forma importante y estamos en un escenario que quizás sea el mejor de los últimos cinco o seis años, todavía no alcanzó el nivel del año 2017. Teniendo en cuenta eso y que la llegada de turistas es muy parecida a esa fecha, lo que podemos inducir es que lo que tiene que ver con los precios, las tarifas y los costos de los servicios turísticos en Uruguay, en términos reales, está por debajo de lo que era en el año 2017, porque la llegada de turistas es casi la misma.

Evidentemente hay un esfuerzo grande que está haciendo el sector privado del turismo nacional porque el Uruguay no se abarató.

La ecuación de valor que es calidad de servicio o experiencias turísticas que estamos ofreciendo con los precios que se están cobrando es atractiva y genera una demanda masiva. Vamos a tener seguramente 1,4 millones de turistas durante el verano en total, extranjeros, y seguramente llegamos a 3,5 millones en el año. Tenemos casi un turista por habitante, es un ratio internacionalmente muy bueno y quiere decir que tenemos una propuesta de servicios muy atractiva, tanto en calidad como en precio.

¿Ese 25% es entonces rentabilidad que dejó de percibir el operador?

Exactamente, eso es lo que ha sucedido. Por eso, de alguna forma, la rentabilidad de las empresas del sector se vio muy, muy afectada en los últimos años. Se ha ido recuperando en estos últimos dos años y entendemos que también en 2026 se recorre un proceso de recuperación, pero todavía bastante por debajo de la situación que teníamos en la prepandemia. Esto sugiere que hay un esfuerzo grande que está haciendo el sector.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 4.47.32 PM

En este contexto, ¿cuál es la estrategia para conquistar más turistas?

En este momento tenemos una articulación público -privada realmente de calidad con el Ministerio de Turismo, tenemos un trabajo en conjunto en algunas áreas, por ejemplo, una parte de la promoción tiene que ver con las rondas de negocios.

En este último año hicimos rondas de negocios en 15 ciudades, tanto de Estados Unidos, México y en América Latina donde se ha hecho un trabajo exhaustivo y es algo que se va a mantener este año.

Pero desde el punto de vista de mediano y largo plazo entendemos que el gran mercado que puede mover la aguja es el brasileño.

Hoy recibimos unos 2.200.000 turistas argentinos, eso puede todavía crecer un poco más, pero solo 500 .000 turistas brasileños. Entendemos que tenemos una oportunidad muy grande, sobre todo de San Pablo hacia abajo donde hay unos 60 millones de habitantes y, sobre todo, en Rio Grande do Sul que tiene cercanía cultural y geográfica con Uruguay.

En el año 2010, eran 150.000 turistas brasileños los que llegaban, y en 2025 recibimos unos 500.000. Quiere decir que hay una posibilidad de crecimiento.

En ese sentido, creemos que la conectividad aérea y alguna oferta turística que es necesario potenciar en Uruguay nos pueden dar una posibilidad mejor en ese mercado.

¿Qué tipo de oferta turística es más atractiva para ellos?

Los brasileños que vienen a Uruguay en verano no vienen buscando las playas de Uruguay en general, sino experiencias de calidad que tiene Uruguay, que tiene que ver con la oferta cultural, de espectáculos, la oferta gastronómica y enoturística.

Un punto positivo del oscuro periodo de la pandemia fue que creció la oferta de turismo rural y enológico, muchísimas bodegas que eran solo vitivinícolas. Ese tipo de oferta es muy atractiva para el mercado brasileño y es algo que tenemos que seguir potenciando.

Además, tenemos una idea que no es nueva, pero que la hemos rescatado, de generar una nueva oferta de entretenimiento en Uruguay. Viendo la región hay un caso de éxito que es Gramado, una ciudad de 45 .000 habitantes que recibe 8 millones de turistas brasileños al año. Entendemos que podemos generar un área donde puedan desarrollarse inversiones privadas en ese sentido en una zona cercana a Punta del Este. Es un trabajo que recién inicia y que está en la hoja de ruta que trabajamos con el Ministerio de Turismo.

¿En qué otras propuestas están trabajando en conjunto?

Tenemos una articulación público-privada de calidad con el Ministerio. En ese grupo de trabajo estamos analizando diferentes políticas públicas que podrían mejorar la rentabilidad de las empresas o promover más inversiones en el sector. Por ejemplo la de poder presentar al Ministerio de Economía una ley, en lugar de un decreto, que permita la devolución de IVA al 100 %, por ejemplo a gastronomía y que esté vigente durante todo el año y no que sea un decreto que cada año se renueva dependiendo de las circunstancias, y que es para un solo lapso del año. Hay destinos, por ejemplo las termas, en los que es más relevante que esté previsto para el resto del año y no para el verano. El foco en definitiva es la mejora de la rentabilidad de las empresas del sector, o incentivar más inversiones.

¿Cuánto impactan en el turismo local los buenos precios de Brasil?

Tenemos que ser competitivos con todos los destinos de la región, inclusive con algunos destinos más internacionales también. Es un desafío muy grande para los operadores turísticos uruguayos.

Obviamente tenemos una situación de costos internos y reglamentaciones que hacen que sea más difícil poder ser competitivo en función de esos destinos que que lo son y mucho.

Pero, de alguna manera, es excelente la posibilidad que hay de que los uruguayos puedan viajar. No sé si en alguna oportunidad en la historia hubo tantos viajes de uruguayos al exterior como en los últimos años. El turismo es de ida y vuelta, por tanto, para que haya más conectividad aérea también es importante que salgan al exterior. Para Brasil Uruguay es el cuarto destino emisor más importante y eso es parte de la ecuación.

Nosotros tenemos casi un turista por habitante, eso en cualquier comparación internacional es muy buena y eso quiere decir que la ecuación de valor entre la experiencia que reciben y el precio que pagan es evaluada positivamente. Eso es lo más importante, una muy buena experiencia, buena calidad de servicio, con un precio acorde.

Ahora, en verano, suele aparecer la clásica foto de la factura de un restaurante que cobró un chivito en euros, puede suceder, pero entendemos que en líneas generales el país es muy atractivo desde el punto de vista turístico.