Un Gramado en Punta del Este: la propuesta de una zona franca de entretenimientos presentada por la Cámara de Turismo para atraer a más turistas brasileños

La promoción de Uruguay como destino turístico es uno de los focos de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) que, año a año, realiza rondas de negocios para atraer turistas al Uruguay. Solo en el último año alcanzó con este mecanismo a 15 ciudades de Estados Unidos, México y Sudamérica.

Este trabajo se realiza en conjunto con el Ministerio de Turismo y es en este marco que el mercado brasileño se puso como objetivo claro de la política turística que tienen en común ambos organismos. “Desde el punto de vista de mediano y largo plazo, estructuralmente, entendemos que es el gran mercado que puede, de alguna forma, mover la aguja”, definió en conversación con Café y Negocios el nuevo presidente de Camtur, Fernando Tapia .

Según los datos recabados por Camtur, Uruguay recibe alrededor de 2.200.000 turistas argentinos y solo 500.000 brasileños. Aunque en 2010 eran solo 150.000 los visitantes que llegaban desde el gigante del Sur, para Tapia aún es grande la oportunidad de crecimiento que existe “sobre todo de San Pablo hacia abajo y particularmente en Río Grande del Sur, que tiene cercanía cultural y geográfica con Uruguay”.

HISTORIA De Lascano a un hotel cinco estrellas en Qatar: la historia del uruguayo que construye su carrera en la hotelería internacional

Para lograr la atracción de esos turistas a Uruguay una de las claves es la conectividad aérea, pero Tapia también hizo hincapié en desarrollar una oferta turística que “nos puede dar una posibilidad mejor en ese mercado”.

Consultado acerca de qué tipo de oferta persigue este perfil de turista, Tapia aseveró que no llegan en busca de las playas, sino de experiencias, “Buscan experiencias de calidad, espectáculos, oferta gastronómica y enoturística”, este último punto se afirmó especialmente en Uruguay tras la pandemia y ahora el turismo con foco en el vino y las bodegas es cada vez más demandado, en particular por los brasileños.

La iniciativa de una zona franca de entretenimientos

“Tenemos una idea, que no es nueva pero la hemos rescatado, de generar una nueva oferta de entretenimiento en Uruguay”, afirmó Tapia. Su caso de éxito a seguir es Gramado, una ciudad de 45.000 habitantes que recibe alrededor de ocho millones de turistas brasileños al año. “Eso ocurre porque tiene una oferta de entretenimiento de altísima calidad que se fue generando durante muchísimos años de trabajo, con inversiones privadas y demás”, describió Tapia y señaló: “Nosotros entendemos que podemos llegar a tener una posibilidad de generar un área donde puedan desarrollarse inversiones privadas en ese sentido”.

La propuesta se proyecta en una zona cercana a Punta del Este, ya que se requiere una capacidad de alojamiento importante que la acompañe. “Y como eso no se está produciendo en forma natural, habría que buscar alguna herramienta de política pública como para poder incentivar esas inversiones. En ese sentido, la idea es impulsar la posibilidad de una zona franca que esté orientada a brindar servicios de entretenimiento y servicios turísticos”, precisó Tapia.

El corazón de la propuesta de Gramado que el titular de Camtur busca replicar, a una escala menor, a nivel local se centra en parques de entretenimiento para toda la familia que están abiertos durante todo el año. “De repente allá hay 14 parques, seis o siete son muy grandes y hay muchas atracciones además de esos parques. Nosotros nos imaginamos un inicio quizás con dos parques, dos o tres atracciones importantes. que puedan de alguna forma generar demanda y que perfectamente esas personas que están yendo a Gramado podrían eventualmente hacer otra experiencia en otoño o en invierno en Punta del Este”.

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar y fue puesta sobre la mesa para que su viabilidad sea analizada en este nuevo año para poder ejecutarla a mediano plazo.

“Está en una hoja de trabajo que tenemos con el Ministerio del Turismo, y si tras la evaluación las conclusiones son positivas el siguiente paso sería a través del Ministerio de Economía generar las herramientas como para que pueda avanzar. Y obviamente evaluar si hay interesados”, finalizó.

Devolución del IVA durante todo el año

Otra medida que Camtur tiene entre manos para proponer al Ministerio de Economía es la posibilidad de generar una ley, en lugar de un decreto, que permita que la devolución de IVA al 100 % por ejemplo en gastronomía se mantenga vigente para los turistas durante todo el año.

Estas acciones de política pública, desde las perspectivas de la gremial empresarial, mejorarán la rentabilidad de las empresas del sector o bien motivarán màs inversiones en turismo.