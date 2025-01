Municipio de La Paloma advirtió ante presencia de Fragata Portuguesa en la playa

Por último, el Municipio recomienda estar informados y estar al tanto de la presencia de estos organismosm sin generar alarma."La mejor defensa es siempre la prevención, así, podemos disfrutar de las playas y el mar, respetando la biodiversidad que nos rodea".

Embed - Municipio La Paloma on Instagram: "#FragataPortuguesa En los últimos días se han encontrado algunos ejemplares de Fragata Portuguesa Aunque la apariencia de la carabela portuguesa es similar a la de una medusa, técnicamente no lo es. Es, de hecho, un conglomerado de organismos que cooperan como una colonia para sobrevivir. Frente al contacto, es fundamental actuar rápidamente para neutralizar el veneno y retirar todos los restos de tentáculos de la piel. Se puede lavar con agua salada. No se recomienda usar agua dulce, ya que intensifica los efectos. Tampoco es conveniente usar vinagre, a diferencia de lo que se hace con la medusa común. Además, se aconseja aplicar agua caliente y una crema con cortisona después de la limpieza. SI EL DOLOR PERSISTE CONCURRA AL MÉDICO. Ante todo, es vital estar informados y ser conscientes de la presencia de estos organismos en nuestras costas y no generar alarma. La mejor defensa es siempre la prevención. Así, podemos disfrutar de las playas y el mar, respetando la biodiversidad que nos rodea. #gestioncostera #verano2025LaPaloma"