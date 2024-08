"¿Nadie va a hacer nada en el Partido Nacional?", Frente Amplio apunta a Graciela Bianchi por fake news en redes

"Nosotros no responsabilizamos al Partido (Nacional). Pero luego de esta cantidad de sucesos, ¿el Partido Nacional no se tendrá que expresar de que no vale todo en política?", dijo el presidente del Frente Amplio.

Pereira agregó que si esto sucediera dentro de la coalición de izquierda, ya "estaría en el Tribunal de Conducta Política".

Consultado sobre si hay posibilidad de llevar este caso a la Justicia, Pereira dijo que esto debería resolverlo el propio Partido Nacional.