Empezó el pase de facturas de los blancos: Nicolás Olivera dijo que Sebastián Da Silva fue "cobarde" y el senador lo acusó de "comer canapé"

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , dijo que el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva fue "cobarde" al irse del búnker de la coalición apenas conoció la derrota contra el Frente Amplio , y aseguró que "dar la cara no se trata de salir a decir barbaridades".

"A mi no me representa casi nada lo que diga el senador Da Silva. Se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, de un comando diciendo 'yo no voy a ser la cara de la derrota'. Te diría es una actitud cobarde", afirmó el intendente en una entrevista con el programa 12Pm (Azul Fm).