Sebastián da Silva criticó el "relato miserable" del Frente Amplio para ganar las elecciones y dijo que a Orsi le dejan "una Ferrari"

"Está el bien y está el mal. Tener más votos no significa que no hayan sido miserables; han sido miserables y por más de haber enfrentado ese relato, nos ganaron las elecciones . Esa es mi primera conclusión", afirmó el senador en declaraciones recogidas por El País.

"El reproche que yo me hago es no haberlo defendido más, y es el mismo reproche que le hago a muchos compañeros. Muchos quedaron enteritos cuidando las piernas y los brazos, pero quedaron afuera del gobierno", puntualizó.

Según Da Silva, este fue uno de los motivos por los que se fue del búnker de la coalición apenas se conoció la victoria de Yamandú Orsi: "En los bunkers hay mucha gente de esta que no defendió el gobierno, que estaba ahí entre los canapés. Como son momentos complicados y a uno le hierve la sangre, me fui tranquilo".

El nacionalista también aprovechó la asamblea para dejarle "algún mensaje" a Yamandú Orsi: "No encontrará en la Lista 40 a los vocacionales del palo en la rueda, acá lo que queremos es el progreso del país. Pero cuidado, que cuando quieran sacarnos una sola de las libertades conquistadas van a encontrar una espuela de oro y plata".

"Nosotros respetamos la voluntad democrática, pero tampoco vamos a permitir que los sindicatos entren por la ventana a tratar de gobernar nuestras cosas", dijo a continuación.

Para Da Silva, de todas formas, el Frente derrotó a la coalición "en buena ley" y "por más de 100.000 votos", algo que reconoció que "nadie vio" y que llevará a un "análisis" interno. El legislador también quiere saber "por qué el Frente Amplio creció tanto en el litoral". "De no hacerlo estaría jugando a la gallinita ciega", añadió.

Por otra parte, el senador reconoció en la rueda de prensa de este martes que hoy "es el momento de Yamandú Orsi": "Es el momento que tome la Ferrari con cuatro cubiertas nuevas que le vamos a dejar, que haga un curso de manejo y que lo sepa manejar bien, por el bien de todos los uruguayos".

Javier García llamó a reconocer la "metida de pata" y habló de un matiz con el discurso de Delgado

El senador blanco y exministro de Defensa Javier García admitió el "dolor" por la elección perdida y adelantó que "ya llegará el momento" de analizar la derrota.

"Si no corregimos es porque no entendimos nada. La única forma de modificar las actitudes cuando no están bien es reconocer que uno mete la pata y aquí metimos la pata. Y yo me hago cargo de mi metida de pata", declaró en la asamblea de La 40.

García también marcó que la ciudadanía le dejó un "mensaje" a la coalición, a la que votaron "un millón de uruguayos", que es el de "ejercer la oposición".

En ese sentido, el senador y líder de su lista puntualizó un matiz con el discurso en el que Álvaro Delgado reconoció la derrota en el balotaje: "Una cosa es tender la mano y otra cosa es confundir los roles. Una cosa es ofrecer gobernabilidad y otra es confundirse de quién es gobierno. Y nosotros somos oposición, no somos gobierno".