Blanca Rodríguez dijo que la gente valoró que el Frente Amplio no apeló al "barro" en la campaña y explicó por qué bloquea en sus redes sociales

La exconductora de Subrayado y actual senadora electa por el Frente Amplio, Blanca Rodríguez , dijo que la población valoró que su partido no cayera en el "barro" en la campaña y explicó por qué decide bloquear a usuarios de las redes sociales .

En una entrevista con el programa Doble Click (Del Sol), a Rodríguez le consultaron si iba a mantener su postura de "bloquear a algunas personas" y "no confrontar" en sus redes sociales al entrar al Parlamento.

La nueva senadora comenzó contestando que mantiene ese estilo "de antes", por la exposición de los medios, y explicó: "Yo bloqueo gente porque yo no tengo la obligación de leer a gente que no está construyendo nada".

"A veces me dicen 'pero no dijo nada de ti'. No, no dijo nada de mí, pero dijo todas las mujeres . No me importa que no me mencione a mí. Yo me siento conceptualmente vinculada a una serie de valores y una serie de colectivos que siento que tengo que defender. Y no necesariamente tengo por qué leer esas cosas", continuó.

La legisladora electa indicó que quiere leer a gente que la "nutre" o la "desafía" desde "lo conceptual" o "con argumentos" y "no a quien dice cualquier tontería". "Entonces, en realidad el bloqueo no necesariamente es no querer hablar con el que piensa distinto. Yo vivo hablando con gente que piensa distinto", justificó.

En ese sentido, Blanca destacó que durante la campaña ninguno de los políticos frenteamplistas "entró en ningún tipo de respuesta que incluyera insultos, que incluyera agravios" o que "incluyera caer precisamente en lo que ahora se llama el barro".

"Yo creo que eso fue toda una línea que la gente valoró especialmente", remarcó la exconductora televisiva, quien incluso destacó que tampoco se dedicó "ningún minuto para el agravio" cuando se conoció la denuncia falsa de agresión a una mujer trans contra el candidato Yamandú Orsi.

"Hay mentiras que la gente sigue repitiendo, aunque ha quedado claro que no son así. Entonces, eso que tiene un costo emocional, en el prestigio de las personas, se vivió con total serenidad. Yo creo que eso fue valorado por la gente. No nos olvidemos que aquí hubo, además de agravios, además de insultos, mentiras, que hubo ridiculizaciones, una ridiculización del candidato permanente. No hubo una sola respuesta para eso", agregó.

Para Rodríguez a los uruguayos no les "gusta" ese tipo de política: "Tenemos que recuperar la mejor política porque la ciudadanía que se levanta todas las mañanas para salir a trabajar, para mandar a sus hijos a la escuela o al buceo o a donde sea y para asegurarse el pan, la vivienda y el trabajo, no necesita, no quiere tener que ver cómo sus dirigentes se agravian o dicen tonterías".

"Creo que la mejor manera de trabajar en eso es, en principio, no responder. Y en el mejor de los casos, bueno, si directamente ya no lo quiero ni leer, lo bloqueo. Nadie por eso me puede decir que yo sea este antidemocrática, todo lo contrario, simplemente no tengo que aceptar esas cosas", sentenció.

Blanca Rodríguez: "No es creíble" preocupación de Sebastián da Silva por los dichos de Mujica de que era un "repuesto"

Sebastián Da Silva y Blanca Rodríguez Sebastián Da Silva y Blanca Rodríguez

Rodríguez volvió a ser consultada sobre los dichos del expresidente José Mujica, que afirmó en una entrevista con El País que la exconductora de Subrayado fue llevada al Frente Amplio como "repuesto" de Carolina Cosse si ella no aceptaba ser candidata a vicepresidenta.

"No me molestó porque todos tenemos claro, aún quienes lo usaron para después burlarse o atacarnos tienen claro en qué términos lo dijo Mujica", contestó Blanca, que reconoció que el exmandatario "podría haber utilizado otro sinónimo que hubiera generado menos líos".

Para la senadora electa, votada por el MPP liderado por el propio Mujica pero que ejercerá como legisladora independiente, la declaración de Mujica causó "toda una declaración de sororidad no real".

En esa línea, le preguntaron a Rodríguez sobre la preocupación del senador blanco Sebastián da Silva por el silencio del colectivo feminista tras las declaraciones del expresidente, y contestó que en su opinión "esa preocupación no es creíble en absoluto".

"Vamos a pararnos en los lugares que tenemos que pararnos y tampoco estar con la politiquería del lleva y trae, y hacer apreciaciones que no son creíbles", criticó.