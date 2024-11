Valeria Ripoll sobre dichos de Mujica: "Demuestra lo que él piensa sobre el rol de la mujer en la política"

La candidata a vicepresidenta de la República por la coalición, Valeria Ripoll , opinó sobre los dichos de Mujica, quien calificó a la senadora electa, Blanca Rodríguez, como un "repuesto" de Carolina Cosse ante una eventual situación en la que ésta no aceptara ser la vicepresidenta de Yamandú Orsi.

" No comparto para nada lo que dice Mujica. Quizás demuestra lo que él piensa sobre el rol de la mujer en la política ", dijo en entrevista con el programa de streaming FIPO.

La dirigente blanca aseguró luego que en la coalición las mujeres "no tienen estos roles". "Las mujeres políticas son valoradas por su capacidad y por lo que son" , afirmó.

En este sentido, dijo que Beatriz Argimón fue la que le "abrió el camino" a las mujeres en la Vicepresidencia de la República. "Tiene mucho que ver con ella el hecho de que hoy las dos que estamos disputando la Vicepresidencia seamos mujeres", contó.

"A mí Álvaro (Delgado) no me elige porque soy una mujer y queda bien. Tomó la decisión basado en que quería tener a alguien que tuviera una sensibilidad particular con algunos temas", aseveró.

Tras esto, Ripoll retomó los dichos de Mujica y dijo que las mujeres no son "repuestos". "No se pone a una mujer en un rol de candidata a la vicepresidencia o de candidata a la presidencia porque queda bien, lindo, porque tiene que ser mujer", sostuvo.

Uruguay, según la nacionalista, ha avanzado mucho "como para volver a escuchar este tipo de discurso de hace tanto tiempo".

Para cerrar, Ripoll mencionó que en la interna del FA deberían llevar adelante un debate sobre lo que pasó porque "no está bueno para Carolina (Cosse), ni para Blanca (Rodríguez) que quede en el imaginario colectivo que están ahí por eso".

En una entrevista con El País, Mujica dijo que buscaron a Blanca Rodríguez porque en un momento "había duda que la señora que salió vicepresidenta (Cosse) aceptara o no aceptara" el cargo, y para evitar hacer otro "papelón" como cuando en 2019 se designó a Graciela Villar como compañera de fórmula de Daniel Martínez.

"Fue una cosa desastrosa. No queríamos que pasara eso. Entonces nosotros fuimos y dijimos: hay que conseguir un repuesto, si esta mujer no quiere agarrar hay que tener a alguien para meter y empezamos a hablar con ella. Porque había que poner una mujer", dijo en referencia a la experiodista que fue presentada como senadora independiente pero dentro de la lista 609 del Movimiento de Participación Popular (MPP) en agosto.