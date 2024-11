"Es todo lo que está mal de la política": dijo Ripoll sobre supuesto ofrecimiento de cargos a diputado de CA por parte del MPP

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll Foto: Inés Guimaraens

La candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional –con el apoyo del resto de la coalición–, Valeria Ripoll, dijo que le pareció "lamentable" y que "es todo lo que está mal de la política" que el Movimiento de Participación Popular (MPP) intentara llevar al diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano, según dijo él, a su fuerza política ofreciéndole cargos. Se trata de algo que desmintió el senador del sector frenteamplista, Alejandro Sánchez.

"Me parece lamentable y es todo lo que está mal de la política. Es lo que me encantaría desterrar. Algunos todavía utilizan prácticas que no acompañan estos tiempos", dijo la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

Según Ripoll, el caso de Sodano no es el único. "Han llamado a muchísimos compañeros míos muy cercanos, en algunos casos militantes que vinieron del Frente Amplio y ya nos acompañan hace meses, que vinieron cuando tomé la decisión de venir al Partido Nacional. Les han hecho todo tipo de ofrecimientos, desde económicos hasta cargos, me parece que eso no podemos aceptarlo, no podemos darlo por válido, no está bien", dijo Ripoll en una conferencia de prensa que recogió Telemundo.

La candidata a vicepresidenta dijo que tiene "mensajes que le han mandado a militantes". De hecho, asegura que algunos fueron enviados por "referentes de la Intendencia de Canelones" que "ofrecen cargos en ASSE porque dicen que (Yamandú) Orsi va a ser presidente".

"Militantes de Cabildo, del Partido Nacional, a los que han llamado de forma permanente. A los que todos los días se les envían mensajes o reciben llamadas por parte de referentes de la Intendencia de Canelones. Es muy grave, no podemos dejarlo pasar", sostuvo. Para Ripoll, fue "muy valiente" la actitud del diputado cabildante por "salir a decirlo públicamente". La "denuncia moral" de Sodano El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, hizo una "denuncia moral" donde dijo que desde el MPP le "ofrecieron cargos" para que se cambiara a esa fuerza política, pero que él lo rechazó. "No me voy a vender por un cargo", dijo este jueves en una rueda de prensa que consignó Telemundo, donde dijo que le preguntaron qué ministerio le interesaba "particular" y que se habló sobre "una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo". Sodano dijo que había salido la noticia de que el MPP iba a presentar "agrupaciones de Cabildo Abierto que se fueron al Frente Amplio", pero que "no es así" y que se trata solo de algunas personas. Además, dijo que se reunió dos veces con la actual diputada y senadora electa, Cecilia Cairo, y que ella y el senador y jefe de campaña de Orsi, Alejandro Sánchez, le ofrecieron pasarse a su sector político. Sánchez: "no le ofrecí ningún cargo a Sodano" El senador Alejandro "Pacha" Sánchez reconoció que se reunió con el diputado Martín Sodano, pero que no le ofreció "ningún cargo" ni a él "ni a nadie". "Yo he tenido conversaciones con Sodano, pero no le ofrecí ningún cargo a Sodano", afirmó Sánchez en una rueda de prensa. En diálogo con El Observador, Sánchez aseguró que fue Sodano quien se acercó a la sede del Frente Amplio. "La pregunta es por qué vino él al Frente Amplio", dijo el senador. Y desafió al diputado a que muestre si tiene "alguna llamada del 'Pacha' Sánchez"; a lo que ratificó que esto no existía.