Sánchez dijo que no le ofreció "ningún cargo" a Sodano y que fue el diputado cabildante quien se acercó a la sede del Frente Amplio

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro "Pacha" Sánchez , reconoció que se reunió con el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, pero que no le ofreció "ningún cargo" ni a él "ni a nadie ".

" Yo he tenido conversaciones con Sodano, pero no le ofrecí ningún cargo a Sodano ", afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

En diálogo con El Observador, Sánchez aseguró que fue Sodano quien se acercó a la sede del Frente Amplio . "La pregunta es porque vino él al Frente Amplio", dijo el senador. Y desafió al diputado a que muestre si tiene "alguna llamada del 'Pacha' Sánchez", a lo que ratificó que esto no existía.

" Sodano no tiene ni una sola llamada del 'Pacha' Sánchez ", afirmó. Ante la consulta de si tuvo otras reuniones en el Frente Amplio por posibles apoyos, respondió que no revelaría conversaciones privadas por una cuestión de "códigos".

Sus declaraciones fueron en respuesta a la "denuncia moral" que realizó este jueves Sodano, quien aseguró que tanto Sánchez como la diputada y senadora electa, Cecilia Cairo, le habían ofrecido "cargos" para que se uniera al Frente Amplio y apoyara la candidatura de Orsi en el balotaje.

"No me voy a vender por un cargo", dijo en una rueda de prensa, donde también aseguró que le preguntaron qué ministerio le interesaba "particular" y que se habló sobre "una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo".

Dijo tener como prueba los mensajes que intercambió para coordinar las reuniones.

Sánchez, en tanto, dijo estar extrañado que el legislador estuviera "diciendo esas cosas" y especuló con que, quizás, lo hacía porque "muchas personas" que votaron a Cabildo Abierto ahora decidieron "apoyar a Yamandú Orsi".

"Me parece que eso es lo que está pasando. Varias personas que habían apoyado a Cabildo Abierto han decidido apoyar a la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cosse y quizás por eso es que está Sodano enojado", consideró.

Consultado sobre si el legislador cabildante faltaba a la verdad, Sánchez respondió: "Quería hablar acerca de cómo estaba mirando Uruguay hacia adelante en función de los desafíos que tiene el país, en función de eso estuvimos conversando".

E insistió: "Yo no le ofrecí ningún cargo a Sodano. A nadie le ofrecí un cargo. Le pregunté si estaba dispuesto a ayudar a Orsi, me dijo que no. Fantástico".