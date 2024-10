"No más impuestos": Labat le respondió a Oddone, que había tildado de "irresponsable" prometer no subirlos

El economista Diego Labat , eventual ministro de Economía de Álvaro Delgado , le respondió a Gabriel Oddone, que será el titular de esa cartera si gana Yamandú Orsi, y pidió " no más impuestos ".

"No somos frívolos, somos claros. No más impuestos", escribió Labat, en respuesta a declaraciones de Oddone del jueves, cuando aseguró en una entrevista con Arriba Gente de Canal 10 que centrar la discusión electoral en la suba o baja de impuestos era "frívolo ".

"Creo que el gobierno tiene una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos, y si ganan los otros suben impuestos, y si pasa tal cosa suben impuestos... Centra la discusión en mi opinión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía. Nadie puede prometer cosas que no tienen bajo control. Prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable", argumentó el exsocio de CPA Ferrere.