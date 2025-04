"No me quedé con plata de nadie": Cecilia Cairo descartó renunciar y relató las peripecias de su familia que la atrasaron en regularización de su casa

La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo , descartó renunciar a su cargo luego de que se descubriera que no pagó el Impuesto de Primaria por 20 años sin tener regularizado su hogar , y relató las peripecias que pasó su familia que la llevaron a tener "otras prioridades" y no atender esa situación.

El relato salta a 2012, año en el que nació su segunda nieta de su segunda hija. Ese año la más pequeña de las nietas de su esposo, en ese momento de 6 años, cayó a un aljibe en el barrio Pajas Blancas. "No la pudimos salvar, fallece", lamentó.

Tras esa tragedia "el abuelo (su marido) estuvo muy mal", luego de que incluso llegara a estar detenido por el incidente porque "pensaron que podía haber sido él" aunque luego eso se descartó. "A los siete meses se le descubre un cáncer terminal", relató Cairo.

"Nos quedaban los otros dos nietos del padre de mis hijos, el abuelo con cáncer terminal y no podían quedarse conmigo porque yo no tenía ningún lazo sanguíneo", prosiguió la ministra, quien sostuvo que "había un tío que los reclamaba hace mucho tiempo" y que finalmente fue quien quedó con la custodia de los menores.

Su exesposo falleció cuando su hijo menor tenía 14 años: "Ahí se complicó todo para él. Él (también) vio fallecer a su prima. Duró muchos años, se pudo recuperar".

Antes de ello, Cairo indicó que cuando su hijo cumplió 18 años comenzó a construir su propia casa en el terreno, gracias a la pensión que le otorgaron por la muerte de su padre hasta los 21. Ahora también tiene una pareja y una hija.

La ministra también afirmó que ninguna de estas construcciones realizadas por ella y sus hijos "tuvieron aportes al BPS (Banco de Previsión Social)", porque las fueron "autoconstruyendo".

Finalmente, la integrante del Frente Amplio rememoró que en 2022 su actual esposo, Jorge Meroni, debió renunciar como alcalde del Municipio A porque "lo acusaban de acoso sexual" y "eso volvió a complicar todo".

"Pasaron muchísimas cosas en los últimos años que atrasaron no solo eso (la regularización), sino muchísimas cosas", sentenció Cairo, que de todas formas reconoció que "una cosa no quita la otra" y que va a "pagar la deuda que corresponde" a Primaria.

Cairo niega posible renuncia: "No me quedé con la plata de nadie"

Consultada sobre si entiende que debería renunciar a su cargo, la ministra entendió que la situación no lo amerita: "Me pasaron cosas en la vida, cometí errores, pero no me quedé con la plata de nadie".

"Cuando regularizás eso tiene un costo. Soy parte de la gente, lo que me pasó a mi le pasa a muchos, hay un porcentaje muy elevado que no tiene todas las construcciones declaradas (afirmó que el 85% de la población está en esa situación). Lo que me pasó a mi es prueba de que a veces nos dejamos estar. Si alguien me pregunta qué tenés que hacer le digo 'regularizá'", añadió.

Cairo reconoció que cometió un "error político" y sabe que "expone" al nuevo gobierno a menos de 50 días de su asunción, así como también es consciente que la llamarán a interpelación, en una instancia en la que piensa decir "lo mismo" que ha dicho desde este martes.

Aunque declaró que no sabe si es "merecedora" o "digna" de su cargo y esperará a la palabra de las autoridades del MPP y el Frente Amplio, la secretaria de Estado insistió en que tiene "un montón de cosas para hacer con la gente".