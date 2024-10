"No supe evitar o minimizar una división interna": crónica de la derrota de Manini Ríos y de un Cabildo Abierto separado

"Decía Napoleón que las victorias tienen mil padres pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable" , señala el excomandante en Jefe del Ejército.

Los dirigentes del Espacio de los Pueblos Libres, el bando encabezado por quien supo ser una mano derecha de Manini, Eduardo Radaelli, decidieron no ir al búnker. No estuvo, por ejemplo, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, que en mayo de 2023 reemplazó a Moreira por las irregularidades en las entregas de casas. Lozano fue quien encabezó la lista al Senado del Espacio de los Pueblos Libres, la primera lista en no llevar a Manini a la cámara alta en la historia –corta– del partido.

El búnker de Cabildo Abierto durante el discurso de Guido Manini Ríos Foto: Campaña Manini Presidente

Que Cabildo está quebrado en su interna no es noticia. Se sabe desde hace un tiempo. Y no solo existe una división entre los maninistas y los liderados por Radaelli, sino que incluso entre los que llevaron a Manini Ríos como candidato al Senado empezó a formarse una grieta. Una lista llevaba como segundo senador a Domenech, otra a Sebastián Cal (ese diputado al que según testigos Manini Ríos le dijo en una reunión "qué lástima que no te mató Aguiar") y otra a Moreira.

"He cometido errores, errores políticos, personales, que han llevado a este descenso de la votación. No supe evitar o minimizar una división interna basada en muchos cuestionamientos a mi liderazgo", continúa Manini en su discurso.

El candidato a presidente por Cabildo, que sacó menos de 2,5%, reconoce que tenían "la expectativa de una votación superior". Manini dijo que el partido va a hacer un "profundo análisis" y una "autocrítica seria" durante las próximas semanas para "buscar las bases para el refortalecimiento del partido".

La fuerza política debutó en las elecciones nacionales en octubre de 2019 con casi 270 mil votos: un 11% del electorado que le permitió tener tres senadores y once diputados. Las encuestas de los últimos tiempos le daban entre un 3% y 4%, y algunas incluso menos, pero Manini entendía que había un "voto oculto": esa persona que iba a votar a Cabildo Abierto aunque no se atreviera a decirlo antes. La esperanza estaba ahí y un resultado con unos pocos puntos por encima, por ejemplo un 6%, no era visto con malos ojos. Pero Cabildo estuvo lejos.

Cuando tiene que apuntar a razones por las que su partido votó tan mal, Manini apunta, entre otras cosas, a que ya no son la "novedad".

"En una sociedad donde muchas veces la molestia o la crítica al sistema político hace carne, ser la novedad es un punto a favor. Hoy Cabildo Abierto no es la novedad, más allá de que plantea temas que muchos no se atreven a plantear", afirma.

Luego, en rueda de prensa, dice que los actores políticos que aparecieron (o reaparecieron) con fuerza en esta elección, como Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda y Gustavo Salle, le pudieron haber sacado votos. "Seguramente parte de sus votantes eran cabildantes en 2019. Los nuevos actores, sin lugar a dudas, incidieron", reflexiona cuando le preguntan al respecto.

También apunta al alejamiento de dos diputados: Eduardo Lust que se fue en febrero de 2023 para fundar el Partido Constitucional Ambientalista y Elsa Capillera que se fue en febrero de este año al Partido Colorado. Otra pérdida que sufrió Cabildo fue la marcha de Daniel Salinas, el exministro de Salud Pública, que dejó la cartera –y la política– siendo el integrante del gabinete con mayor aprobación.

Manini Ríos no integra ninguna lista para la Cámara de Representantes, de manera que no va a seguir siendo legislador en el próximo período. Queda la posibilidad de que integre un cargo en un posible segundo gobierno de la coalición. "La coalición republicana sumada tuvo más votos que el Frente Amplio, y vamos a trabajar para que esos votos se dirijan al candidato de la coalición republicana", había destacado Manini en su discurso.

En la Plaza Varela se sube al escenario junto con el resto de candidatos a presidentes de la coalición republicana. La ovación que generó su nombre, cuando lo dijo el nacionalista Álvaro Delgado al ir uno por uno, no genera ni de cerca el clamor que logra el colorado Andrés Ojeda: el candidato de ese partido que cinco años atrás apenas estuvo un punto por encima de Cabildo.

Los candidatos a presidentes de la coalición en la Plaza Varela Foto: Campaña Manini Presidente

Los próximos meses serán importantes para el futuro del partido de Manini Ríos. Además de ese período de "profundo análisis", tendrá que dedicarse a hacer campaña por el plebiscito de la "Deuda justa". A principios de octubre, Cabildo entregó más de 320 mil firmas para que en las elecciones departamentales de mayo de 2025 el electorado pueda incluir su papeleta. El partido de Manini propone establecer con una mayoría especial un monto máximo en las tasas de interés, cancelar 110 mil deudas menores a $5 mil y refinanciar el resto en pagos mensuales sin intereses.

El desafío para Cabildo es grande: lograr que se apruebe un plebiscito, con lo difícil que eso suele ser, y principalmente después de mostrar un débil caudal de votos. De todas formas, en el búnker de Cabildo entienden que todavía es temprano para pensar en eso. Algunos esperan todavía arañar algunas décimas más en el porcentaje de votos –y recuerdan que faltan los observados donde está el cuerpo militar– mientras que otros solo cierran los ojos y niegan con la cabeza. No hay más que decir: es una derrota.