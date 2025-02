Nueva polémica en el Carnaval: un grupo de riveristas evalúa denunciar a La Gran Muñeca o hacer una caballada

La agrupación, que actualmente cuenta con unos 280 integrantes, se encuentra en contacto con un estudio jurídico, con el que analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal contra La Gran Muñeca.

"Cuando a alguien le atribuyen intención delictiva es difamación; si se lo insulta, es injuria. No importa que me hablen de cuplé o libertad de expresión, si dicen que es un genocida lo acusan de un delito. Esto creo que es la mejor vía para reclamar", explicó Martínez, que es abogado de profesión.

El fundador del "encuentro" indicó que hay unas 80 personas que se separaron del grupo principal y son más afines a la acción directa. Se hacen llamar "lanceros", y tienen la idea de organizar una caballada frente al Teatro de Verano cuando vuelva a actuar La Gran Muñeca.

"Hay un grupo más moderado que dice que esto no se puede, que no conviene, pero resulta que estos sinvergüenzas atacan a Don Frutos (como se conocía a Rivera) de una forma que no tiene goyete", afirmó una mujer que se identificó como China Catalina.

"Estamos negociando a ver qué hacemos, estos (los moderados) no nos dejan pero mucho no nos importa, no digo que lleguemos a 300 pero a 100 seguro que sí. Esta gente (La Gran Muñeca) se va a tener que retractar, sino vamos y los partimos al medio", amenazó.