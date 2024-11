El "reencuentro con la política": Read y Oddone, críticos de Mujica, se reconcilian con el expresidente a través de Orsi

CRUCE Lacalle Pou sobre críticas de Mujica por comprar una moto de US$ 50.000: "Subir el volumen creo que no ayuda"

20241008 Gabriel Oddone, Yamandu Orsi, Carolina Cosse en el almuerzo de ADM, donde Orsi diserto. _1.jpg Foto: Inés Guimaraens

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) le preguntó en primer lugar sobre el agro. Tanto le interesa que es una de las carteras para las que seguro le gustaría recomendarle un nombre a Orsi en caso de que gane el gobierno.

Oddone le contestó: “Más que saber de agro hay que saber que no se sabe de agro. Y saber a quién preguntarle”, según relató él mismo una disertación para una cena de recaudación que consignó El País.

A cinco días del balotaje, Mujica comparte panel con Richard Read en el club Cervecerías del Uruguay del barrio Reducto. Los dos cinchan para el mismo lado. El veterano sindicalista de la Federación de la Bebida (FOEB) volvió “a las raíces” y accedió a una “presencia testimonial” en la lista 609 como suplente de la catorceava línea al Senado.

No estaba en listas del Frente Amplio desde 2009, cuando aceptó “figurar abajo en negrita” entre las filas de Danilo Astori, en tiempos en que el líder socialdemócrata polarizaba la interna de la izquierda con el ex guerrillero tupamaro.

Hay que remontarse todavía 20 años más atrás para encontrar al combativo dirigente de la bebida hermanado al MPP: fue en 1989 cuando, como cofundador del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), fue el quinto candidato a Diputado por Montevideo. Pasaron por el medio muchos encontronazos con el mujiquismo antes de valorarle en esta campaña a la 609 que es “una lista amplia” que excede al MPP con figuras externas como la de Blanca Rodríguez, Cristina Lustemberg y la Vertiente Artiguista, Fernando Amado, que comprueban “la pluralidad de pensamiento sobre varios temas”.

0016746150.webp Richard Read (Foeb) inauguró un centro social y educativo.

“Es el mismo comportamiento que tuve toda mi vida”, dijo Read a El Observador. “Las diferencias con Mujica las he conversado. No tengo filtro, no le esquivo el bulto, se las he dicho sin decir gre gre”, defendió el sindicalista.

Sus encontronazos con el expresidente vienen de lejos y explotaron durante su gobierno, con Read distanciándose del perfil conciliador que había mantenido desde el PIT-CNT con la primera administración de Tabaré Vázquez y Astori. El enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por un convenio en el rubro de la bebida firmado por encima de las previsiones inflacionarias del Banco Central fue uno de los puntos más álgidos, al punto que Read propuso suspender un desayuno pautado por la central sindical con Mujica.

En el libro “Espalda con espalda” (2022), del periodista Leonardo Haberkorn, el veterano dirigente no escatimó en sus críticas al expresidente: acusó al “Pepe” de practicar “demagogia barata” como uno de sus motivos para respaldar a Astori y arremetió contra lo que consideraba la “lumpenización” de la sociedad: "Creo que había una necesidad de tener una reserva, un ejército de lúmpenes y de ignorantes para ser usado", dijo. "En política no hay casualidades (...). Yo creo que todo esto comenzó con el Pepe, en 2010. Yo se lo dije a él. Y el me dijo: 'yo soy inimputable"'.

Consultado para esta nota, Read justificó que “lo que está en el libro, está en el libro” y justificó su posición actual: “Hoy Pepe, con sus 90 años, que siga militando además de tener una enfermedad encima en parte merece mi mayor respeto. A veces coincido y otras no coincido. Pero respeto muchísimo su aporte militante”.

Ante la pregunta de si ha cambiado la percepción que tenía años atrás sobre Mujica, Read reflexionó: “Horrible sería que pasaran diez años en la vida de una persona y no haya habido ningún cambio. Me preocuparía, las cosas se van mejorando o empeorando, uno va aprendiendo, se desilusiona, con el correr de los años uno va valorando. Acá hubo dos gobiernos que estuvieron lo más cerca de mi pensamiento: el del viejo Batlle del 1915 al ‘20 y el de Tabaré Vázquez del 2005 al 2010”, y agregó que Mujica tuvo “sus luces y sombras”.

“El acercamiento se llama Yamandú Orsi. Me reencuentra con esto la expectativa y la esperanza que me genera Orsi”, concluyó Richard Read antes de etiquetar su retorno bajo el rótulo de un “reencuentro con la política”.

El “liberal de izquierda” con el candidato de Mujica

Autodefinido como “socialdemócrata” o “liberal de izquierda”, este doctor en Historia Económica que se consagró en el rubro como socio de la prestigiosa consultora CPA Ferrere aceptó ser el “piloto” del Ministerio de Economía en un eventual gobierno de Orsi bajo la premisa -a menudo repetida por el candidato del MPP- de que en el Frente Amplio “ya nadie discute” consignas que antes defendía a ultranza el astorismo, como el orden macroeconómico.

Oddone, quien ha reconocido que Astori era el referente frenteamplista con el que más se sentía identificado, también ha sido crítico con el gobierno de Mujica. Y, al igual que Richard Read -cuyos caminos llegaron a cruzarse cuando el dirigente de la Bebida empezó a montar un proyecto político propio en días en que se aproximaba la jubilación del economista de CPA Ferrere- también se se acercó a través de Orsi en los últimos tiempos a la chacra de Rincón del Cerro.

Consultado para esta nota, Oddone prefirió no hacer comentarios.

Cuando recién había sido designado por Orsi, la exvicepresidenta Topolansky le valoró al economista que “se necesita gente muy serena y experiente” y que el futuro ministro “tiene que ser medio gallego, medio machetón, porque ya sabemos que va a ser cartón ligador de críticas”.

Oddone llegó a declarar en 2018 que la gestión de Mujica había sido “desordenada” y este año, en entrevista con En Perspectiva, admitió que lo de los dos equipos económicos había sido parte de “errores” que “no deberían repetirse” y que hay que procurar “establecer vínculos que minimicen ese tipo de efectos”.

En 2013 mantuvo una polémica pública con Mujica cuando en la ExpoActiva de Soriano afirmó que la economía uruguaya necesitaba “un ajuste de precios” para “abaratarse” y que la situación fiscal iba a permanecer “algo fragilizada”. Le salió al cruce el mismísimo presidente de la República: “Estamos infectados de economistas, escribanos y abogados. Oddone no se subió en su vida a un arado ni en pedo, pero bueno, es importante darle pelota. Si caemos en el´va a haber tanto de esto y de lo otro, nos rendimos de entrada y estamos fritos. Nos entregamos”.