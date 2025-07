Orsi dijo que derechos de TV del fútbol uruguayo deben ser resueltos "entre privados" y Estado debe asegurar "transparencia"

Además, marcó que el acceso al "resto de las actividades y productos culturales" también debe ser "más democratizado".

Las intenciones de Antel y el visto bueno de Cosse

Las declaraciones de Orsi llegan después de que Antel demostrara intenciones de sumarse a la puja por los derechos de televisión del fútbol uruguayo de enero de 2026 a diciembre de 2029, luego de que el sábado la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmara que se decidirán en una licitación –al fracasar los intentos de negociar con Tenfield–.

"Uno de los desafíos que tenemos es potenciar los contenidos que Antel brinda a través de Antel TV. Y el fútbol en Uruguay es un contenido premium. Si querés competir en contenido, tenés que tenerlo. Así que Antel tiene muchísimo interés en seguir manteniendo la posibilidad de tener el fútbol", dijo el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, en una entrevista con El Observador publicada este sábado.

"Nos interesa, primero porque es un contenido que la gente en general quiere ver en Uruguay. Y si me preguntas qué me gustaría sin saber qué otros actores hay, yo quisiera tenerlo con exclusividad en mi sector. Sin duda. No sé si voy a poder, no creo que pueda", agregó.

Consultada sobre las declaraciones de Álvarez en una rueda de prensa, la vicepresidenta Carolina Cosse compartió los dichos del presidente de Antel y aseguró que le parece "interesante" que Antel puje por los derechos del fútbol local.

"No digo que Antel tenga que tener la exclusividad en eso, pero me parece muy interesante que el vicepresidente de Antel lo esté marcando porque es una línea que hay que estudiar con cuidado", explicó Cosse.

Según la vicepresidenta, Antel "se enfrenta ahora a un nuevo escenario de competencia, que probablemente será más duro", y cree que "ya nadie discute la necesidad de acompañar los productos de telecomunicaciones con contenido, y el deporte es muy importante".

En ese sentido, recordó que en su gestión lograron que "Antel tuviera la aplicación de los mundiales" porque "eso iba acompañado de una estrategia comercial para aumentar sustantivamente los contratos", y enfatizó que "acá es lo mismo".