Orsi respondió a pedido de Lacalle Pou a blancos de votar "pensando en 2029": "Tenemos que cuidar que no vivamos en una permanente campaña"

El presidente Yamandú Orsi dijo que Uruguay "no soporta" vivir en "permanente campaña" , luego de que el expresidente Luis Lacalle Pou dijera en un discurso que el Partido Nacional debía pensar "en el 2029" previo a las elecciones internas del partido.

"Esa lógica se mantiene y lo que sí tenemos que cuidar todos es que no vivamos en una permanente campaña. Creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima", expresó Orsi, quien ve con buenos ojos que la "lógica de gobierno-oposición funcione nítidamente". De todas formas, aclaró que eso "no quiere decir ni oponerse a todo ni ponerse el balde y decir que siempre tienen la razón".