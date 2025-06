Graciela Bianchi respondió a crítica de Orsi contra discurso de Lacalle Pou: "Actitud de comentarista y no de presidente"

"Esa lógica se mantiene y lo que sí tenemos que cuidar todos es que no vivamos en una permanente campaña. Creo que el país no soporta que estemos siempre en ese clima" , expresó Orsi.

En una rueda de prensa realizada este lunes, publicada en X por el periodista Leonardo Sarro, a Bianchi le preguntaron sobre los comentarios del presidente. "Ya perdí las ganas de contestarle a Orsi porque en realidad me gustaría tener un presidente, que no lo veo, veo que otros mandan en su lugar", contestó en primer lugar.

La senadora cree que "no es correcto" que el mandatario "haga comentarios sobre otros líderes" y citó a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que dijo en una entrevista con El Observador que el Frente Amplio "no tiene" un líder claro pero Yamandú Orsi "va a ir creciendo en su liderazgo y su función", para decir que el presidente "no es un líder político".

Según Bianchi, para algunos uruguayos "el liderazgo de Orsi no es lo adecuado para los que queremos cambiar el país de verdad y seguir con los cambios que incipientemente el gobierno de Lacalle Pou había comenzado a hacer y no retroceder".

"Ese tipo de actitudes de comentarista y no de presidente de la República no me gustan para nada, por eso no lo voy a contestar", sentenció.