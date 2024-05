Pablo Iturralde, el wilsonista de "toda la vida" que renunció al directorio del Partido Nacional por el caso Penadés

"Es nuestra" , dijo en una de las conversaciones el ahora expresidente del directorio, que dejó el cargo para "no comprometer" a sus compañeros ni al funcionamiento institucional de los nacionalistas.

Tras la victoria de Julio María Sanguinetti, fue senador suplente por la lista 903 de Juan Andrés Ramírez y en el gobierno de Jorge Batlle se acercó a Jorge Larrañaga, que en 2004 le ganó las internas a Lacalle Herrera. En esa interna, Iturralde, Javier García y Álvaro Lorenzo encabezaron la lista más votada en Montevideo, lo que lo catapultó al primer lugar de la plancha a diputados de Alianza Nacional en la capital.

Repitió como diputado en 2010 y en 2015, tiempo en que también ocupó cargos como secretario del directorio blanco.

En 2020, con la victoria de Luis Lacalle Pou, el ministro Pablo da Silveira lo designó como director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, un cargo en el que estuvo poco tiempo, ya que renunció en mayo para asumir de forma interina como presidente del directorio.

En ese entonces, la presidencia del directorio era un problema para los blancos: Beatriz Argimón había dejado el cargo en marzo para asumir como vicepresidenta de la República y Pablo Abdala –el elegido como interino– había renunciado para asumir la presidencia del INAU.

En un principio, los nacionalistas proyectaron que Iturralde fuera interino por un año, un plazo suficiente para instalar la convención y que los sectores se acomodaran a ser gobierno. Pero su desempeño, buscando el consenso y con mucha cercanía hacia todos los sectores, llevó a que los líderes de la mayoría de los grupos le ofrecieran continuar en el cargo.

En esa negociación, incluso participó –bajo cuerda– el presidente Luis Lacalle Pou pese a estar inhibido de hacer política partidaria de forma pública. Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Javier García, Jorge Larrañaga y Juan Sartori –entre otros– valoraban que Iturralde había mantenido unidos y sin grandes diferencias a los blancos, una cualidad novedosa en un partido acostumbrado a los ruidos internos.

En esa elección, los líderes buscaron conformar una lista única con referentes políticos de todas las listas, pero Jorge Gandini quiso marcar sus votos y terminó obteniendo tres de los asientos en la mesa donde está la silla de Herrera.

Ante los hechos de público conocimiento deseo realizar las siguientes puntualizaciones. pic.twitter.com/Cq20vJDNyg — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) May 23, 2024

Iturralde solía señalar la felicidad que tenía por ser presidente del honorable directorio y la responsabilidad que sentía por mantener la paz blanca. Hasta este jueves, sus compañeros no tenían reparos en cómo venía siendo su actuación e incluso le atribuían buena parte de la responsabilidad de que la interna polarizada entre Delgado y Laura Raffo marchara sobre ruedas, aunque la situación cambió luego que Búsqueda divulgara los chats.

El dirigente decidió renunciar en la mañana y divulgó un comunicado en el que realizó algunas puntualizaciones. Negó haber tenido incidencia en que Ghione asumiera el caso Penadés y pidió una investigación de oficio a la Fiscalía.

"Dada la sensibilidad política del asunto siento que es mi deber priorizar el interés del país y de mi Partido sobre cualquier pretensión personal, por lo que he decidido presentar mi renuncia a la Presidencia del Directorio del Partido Nacional efectiva desde el día de hoy", confirmó.

"Desde mi juventud he militado por el Partido Nacional, como lo seguiré haciendo siempre, más allá de cargos o posiciones circunstanciales. Ha sido un enorme honor para mi ser Presidente del Directorio de mi Partido, tarea a la que me he dedicado en los últimos años en cuerpo y alma, movido por la convicción de que somos la mejor herramienta para transformar positivamente la vida de los uruguayos", sentenció.