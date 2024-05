Iturralde niega incidencia en asignación de fiscal en caso Penadés y pide investigación de oficio a Fiscalía

El ahora expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde , negó "incidencia en la asignación del fiscal en el caso del exsenador Panadés" y solicitó que Fiscalía inicie una investigación de oficio "con el objetivo de esclarecer los hechos para que no quede ninguna duda sobre este episodio".

"A lo largo de mi carrera política he defendido en todas las instancias las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia y esta no ha sido la excepción. Los hechos son elocuentes respecto a lo actuado por la Justicia en forma profesional e independiente, desmintiendo cualquier acusación falsa basada en interpretaciones caprichosas desconectadas de la realidad ", argumentó.

En tal sentido, el nacionalista aseguró que en la mañana de hoy solicitó a la Fiscalía que "inicie una investigación de oficio con el objetivo de esclarecer los hechos para que no quede ninguna duda sobre este episodio".

Por otra parte, subrayó que presentó su renuncia a la presidencia del partido. "Dada la sensibilidad política del asunto siento que es mi deber priorizar el interés del país y de mi Partido sobre cualquier pretensión personal, por lo que he decidido presentar mi renuncia a la Presidencia del Directorio del Partido Nacional efectiva desde el día de hoy", confirmó.

"Desde mi juventud he militado por el Partido Nacional, como lo seguiré haciendo siempre, más allá de cargos o posiciones circunstanciales. Ha sido un enorme honor para mi ser Presidente del Directorio de mi Partido, tarea a la que me he dedicado en los últimos años en cuerpo y alma, movido por la convicción de que somos la mejor herramienta para transformar positivamente la vida de los uruguayos", continuó.

El posteo finaliza con agradecimientos "a todos los militantes que a lo largo y ancho de todo el país me han recibido y acompañado durante todos estos años. En esta colectividad donde tanto importan los afectos he sentido siempre su cariño y su fuerza que me han impulsado".

Ante los hechos de público conocimiento deseo realizar las siguientes puntualizaciones. pic.twitter.com/Cq20vJDNyg — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) May 23, 2024

La renuncia de Iturralde

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, renunció a su cargo horas este jueves después de que se conocieran los chats que mantuvo con el senador Gustavo Penadés, en los que aseguraba “Alicia es nuestra”, en referencia Alicia Ghione, fiscal del caso.

“En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal y para no comprometer a mis compañeros, ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Presidente del Directorio del Partido Nacional”, escribió el dirigente nacionalista en su cuenta de X (antes Twitter).

Según surge en la carpeta investigativa a la que accedió el semanario Búsqueda, Iturralde y Penadés intercambiaron mensajes cuando comenzó la investigación en marzo de 2023. Iturralde celebró que la fiscal Alicia Ghione investigara las denuncias de abuso sexual contra el exsenador Gustavo Penadés. Dijo que Ghione era "de total confianza".