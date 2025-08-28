El presidente ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina ( Certal ), Pablo Scotellaro , recibió la Medalla de la Asociación de Magistrados de la Argentina .

El reconocimiento fue entregado de manos del presidente de la asociación Andrés Basso .

"Este reconocimiento constituye un honor imborrable que nos llena de orgullo como institución y que representa un compromiso renovado de continuar trabajando por el desarrollo de la Justicia ", afirmaron desde Certal.

Desde la organización también dijeron que la Justicia "debe ser siempre el escudo de los más necesitados , el freno de las iniquidades y la base del progreso de los pueblos".

"Nos sentimos profundamente honrados con esta distinción y reafirmamos el compromiso que desde hace muchos años compartimos con la Asociación de Magistrados: la defensa de la independencia del Poder Judicial, el impulso de acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo y la integración de nuestras instituciones", explicaron.

Recientemente, durante la segunda jornada del Encuentro Ministerial de Justicia y Telecomunicaciones, Scotellaro afirmó que "la Justicia tiene que ir sobre todo, sobre el derecho, sobre las formas".

"Si solamente nos basamos en la cosmética, en la forma, en el deber ser, nos olvidamos de la esencia", sentenció.