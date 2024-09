Partido Nacional pedirá que el BROU compre la montura de Aparicio Saravia para exhibirlo en el Museo del Gaucho

partido nacional "Ahora no es con lanzas, es con listas", Delgado cerró la Marcha a Masoller y pidió "no retroceder"

La montura de Saravia fue comprada años atrás por un militante nacionalista llamado Federico Garland. Lo adquirió en un remate por US$ 360 mil esperando que el Partido Nacional luego se lo compre, según contó el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en la presentación del libro "El recado de Aparicio Saravia" de Schubert Flores Vassella en abril de este año.

"Nunca logramos concientizar realmente al Partido Nacional en este tema. El enojo de Federico (Garland), es un dolor grande, porque él estaba convencido que su Partido Nacional iba a responder y él iba a recuperar la plata", dijo Besozzi, según consignó en su momento Agesor.

Botana dijo este martes que "la patria le tiene que agradecer a Federico Garland haber hecho lo que ha hecho, de adquirirlo para que no se fuera del país, de cuidarlo, de preservarlo, de mostrarlo por todos lados".

"Pero tiene que estar en el lugar donde puede llegar el turismo del país y puede llegar cada uruguayo a poder verlo y aquilatar lo que significa", concluyó el senador.

La minuta presentada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, señala que el Museo del Gaucho es del BROU y exhibe "buena parte de la memoria de este país".

"Conocemos cuánto se está trabajando para la reubicación de ese insustituible patrimonio del Uruguay. La nueva sede del referido museo, en la vieja casa central del banco, en Cerrito 351, se convertirá en referencia de todo aquel que pretenda acercarse a la historia nacional", continúa.

"Hay otros recados de figuras de respeto. Ninguno con este valor. Este es el que hizo la Patria de las Igualdades y los Derechos. No puede no estar. Si no está (en) el Museo, no es Museo del Gaucho", dice la minuta.