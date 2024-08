Pedro Bordaberry vuelve a la política: "No veo progresos significativos en los temas que son importantes para el país"

"Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país ", aseveró.

Es en este contexto que buscará "traer la esperanza". "Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar mi lista, la 10 senado por el Partido Colorado y por la coalición republicana", dijo.

"Siento que en estos momentos el país necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso con humildad y escuchando mucho", expresó Bordaberry.

"He meditado mucho esta decisión porque es una decisión de vida. Pedirle el voto, lo más sagrado, a mis compatriotas para asumir la obligación de trabajar sin cesar, esforzándome al máximo, ese es mi compromiso", expresó.

"En noviembre se va a elegir el nuevo presidente. Convoco en octubre a votar la lista 10 con Ojeda a la presidencia y en noviembre a la coalición republicana", dijo.

Su anuncio fue recibido por Andrés Ojeda con entusiasmo. "Muy bienvenido @PedroBordaberry! Hoy, más que nunca, es momento de Unir Para Ganar!", escribió el candidato del Partido Colorado en sus redes sociales.

Hoy, más que nunca, es momento de Unir Para Ganar! https://t.co/6jrLuiLv0a — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) August 6, 2024

Las claves del discurso de Bordaberry

"Me presento para trabajar con firmeza con un gobierno que se afirme contra el delito, con un parlamento que se afirme contra la corrupción, con un país que se afirme en trabajar por la mejora económica de todos", dijo y agregó: "Las bandas delictivas, el narcotráfico, deben encontrarnos unidos a todos los partidos, a todos los uruguayos, con acuerdos y herramientas para compartirlos con firmeza y sin pausa, para que los uruguayos vivamos en paz y sin miedo".

"Antes de este anuncio conversé con el candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre esta decisión y sobre estas ideas", comentó Bordaberry.

En este sentido mencionó que llamó también a Álvaro Delgado, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Yamandú Orsi, con quienes espera reunirse "pronto".

Además, también llamó y le avisó a Lacalle Pou de su decisión, con quien mantiene "una buena relación".

"Creo que debemos coincidir todos que este gobierno y esta coalición hizo un espectacular manejo y liderazgo en la pandemia", dijo.

Pese a reconocer el trabajo de la coalición, dijo que hay otros sectores donde no se avanzó como el quería. "La inserción internacional es una, me parece que ahí hay un debe grande donde hay mucho para trabajar. Y hay otras zonas donde estamos mejor pero no lo suficiente. Veo hoy una desesperanza en los uruguayos en materia de seguridad", expresó.

Bordaberry reconoció que se paró el crecimiento "de la mayoría de delitos", pero dijo que era importante "recuperar" la situación en una serie de temas como, por ejemplo, el "avance del narcotráfico". "Vamos a pararnos juntos, todos juntos para parar el avance del narcotráfico en los barrios", dijo.

Consultado por quien lo acompañaría en su lista el colorado dijo: "Todos los que coincidan en la forma en que yo encargo la política y en las ideas".

"He hablado con todos los otros cinco precandidatos, pero no he hecho ningún acuerdo con ninguno, sino que he analizado cómo se ve el partido, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se ve la coalición y cómo se ve el país, y qué es lo que hay que hacer. Una vez que tengamos esas coincidencias, vamos a decidir", agregó sobre el tema.

"Yo lo que creo que hay que decirle a la gente es que vamos a trabajar para terminar con la corrupción. ¿Y cómo vamos a trabajar? Aprobando el delito de enriquecimiento ilícito. Extendiendo el término de prescripción de los delitos de corrupción. Terminando con los contratos secretos. Esa es la forma", expresó el colorado sobre las situaciones de corrupción.

Entre sus objetivos estará trabajar fuertemente contra la corrupción. En este marco anunció que buscara reflotar un proyecto de ley de enriquecimiento ilícito que tiene el objetivo de tipificarlo como delito. "Voy a insistir en el proyecto", reconoció. También dijo que buscará trabajar en temas como la infancia o la pobreza.

Pese a retorno a la política, Bordaberry reconoció que no se alejará de su puesto dentro del Montevideo City Torque.

La salida de Bordaberry en 2017

El colorado anunció que se alejaba de la actividad política en abril de 2017, cuando afirmó que terminaría el período como senador de la República pero que no volvería a encabezar listas ni candidatearse a la Presidencia, algo que había hecho en las campañas de 2009 y 2014. Antes también fue candidato a intendente (2005).

Tras su alejamiento de la política, presidió la comisión interventora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entre 2018 y 2019, y luego siguió vinculado al mundo del fútbol como asesor externo del club Montevideo City Torque, rol que ocupa hasta el día de hoy.

El pasado 1° de junio el exsenador volvió a registrar a su agrupación, Vamos Uruguay, en la Comisión Nacional de Asuntos Electorales de su partido, algo que distintas fuentes políticas calificaron como una señal "fuerte" de su posible retorno.