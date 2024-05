Pedro Bordaberry explicó por qué no apoya a ningún precandidato en la interna del Partido Colorado

Luego, añadió: "Con (Gabriel) Gurméndez está mi generación de los que trabajamos con Jorge (Batlle), con Andrés Ojeda hay varios que estuvieron conmigo en los primeros inicios de Vamos Uruguay. Robert Silva estuvo en comisión conmigo 10 años en el Senado. Germán Coutinho , que es como un hermano, está con Tabaré Viera . Y así puedo seguir. En todos lados tengo gente que le tengo mucho cariño y no quiero entrar en ese asunto de la interna partidaria , que a veces es un poco dura y creo que en los últimos días, por suerte no en nuestro partido, pero en otros se ha puesto más dura".

Bordaberry no mencionó a Carolina Ache, a quien defendió cuando renunció por los coletazos del caso Marset, y quien es cercana políticamente al excandidato.

Además, dijo que considera que se atraviesa "una campaña rara".

"No veo en la campaña el entusiasmo que he visto en otras campañas. De repente es porque uno está un poquito más lejos. Pero yo veía otra efervescencia en todos los partidos. No veo esa efervescencia de otros momentos. Como que cuesta arrancar. De repente es porque la situación económica es buena, y eso de repente eso no crea tanta pasión. Pero me da la sensación de que no hay esa fuerza de la campaña, de repente lo hay más adelante", opinó Bordaberry.