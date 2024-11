Policía abusaba sexualmente de dos adolescentes del INAU a cambio de plata y golosinas: una acababa de perder a su bebé recién nacido

La amenaza, que escucharon desde su oficina la directora del hogar y la coordinadora del centro, enseguida encendió una luz de alerta. Fueron a hablar con el policía, que dijo que el adolescente le estaba pidiendo "tabaco y hojillas". Lo notaron nervioso. La norma es que los funcionarios no pueden entregar nada a los internos.

Las adolescentes involucradas confirmaron esta versión ante las autoridades, y también lo hicieron ante ASSE cuando fueron a hacerse la consulta médica después de la denuncia. Según el informe interno del INAU una de las adolescentes dijo que el viernes 1 y el sábado 2 de noviembre, quedó en encontrarse con él en el Monte la Francesa a las 23 horas, que es cuando él terminaba el turno.

Otro adolescente que sabía lo que estaba pasando le dijo a las autoridades del centro que el policía, además de darles a las internas dinero y golosinas, les daba también marihuana.

Al relatar lo sucedido, una de las adolescentes se descompensó y tuvo que recibir asistencia médica de emergencia.

Según los testimonios recabados de forma primaria, el policía había ofrecido a otras tres adolescentes dinero a cambio de sexo. A una de ellas, le preguntó cuánto cobraba, le dijo que quería estar con ella, que le gustaba, que era linda.

Los relatos de las dos adolescentes coinciden con lo que se había registrado en el parte diario que realiza el centro del INAU. Decía que el 1 de noviembre a las 23 horas las dos jóvenes se escaparon "saltando el portón" en lo que el INAU llama una "salida no autorizada", y que volvieron dos horas después.

Según el parte médico en poder de El Observador, la adolescente de 15 años abusada por el policía, había sufrido en febrero la muerte neonatal de su bebé. Se les llama muertes neonatales cuando el fallecimiento se da en los primeros 20 días del recién nacido.

Las autoridades de proyecto Lezica enseguida elevaron este caso, que derivó en que la Justicia determinara prohibición de acercamiento por 180 días de parte del policía a las adolescentes. Informativo Sarandí había informado en la mañana sobre la denuncia de las adolescentes contra el policía.

Policías en centros de cuidado del INAU: ¿por qué?

Este caso, de un policía que abusa de adolescentes internas en el INAU o el de los abusos de violencia reportados en el último informe de Unicef que se realizó a pedido de la institución ponen en en debate el servicio policial dentro de instituciones que, se supone, están pensadas para cuidar adolescentes. Los hogares del INAU que funcionan como amparo ante casos de desarraigo familiar tienen como parte de la seguridad a servicios 222. La respuesta oficial a por qué hay policías en centros que no son de represión es que están para cuidar al hogar de los peligros externos.

Sin embargo, en las últimas semanas se hicieron públicas denuncias de abuso de policías a internos bajo amparo del INAU.

Además de este caso, el informe de Unicef realizado en julio y dado a conocer por El Observador, registraba el caso de policías que cumplían servicio en el ex hogar Tribal, pero que terminaron reprimiendo a adolescentes en medio de un problema de convivencia. En ese episodio, incluso una funcionaria fue quemada con agua caliente del termo cuando quiso meterse en la pelea a separar a los involucrados.

El INAU atraviesa repetidos escándalos desde mediados de este año, cuando una adolescente que se suponía que estaba bajo su amparo murió luego de dar a luz a un bebé. Una investigación de El Observador evidenció que en ese hogar de Rivera, había registrado al menos 11 casos de internas con indicios de haber sido explotadas sexualmente, incluso la adolescente fallecida. Esta semana, después del informe de Unicef que relataba maltratos en las dos puertas de entrada del INAU en Montevideo —centro Magnolia y el ex Tribal—, una de las adolescentes que estaba bajo su amparo fue violada en la madrugada. La institución se excusó de tener responsabilidades bajo el argumento de que en el momento en que fue violada la menor estaba "de licencia" bajo responsabilidad de su madre. En esos casos, el INAU es responsable de hacer seguimiento técnico de la adolescente para asegurarse de que no corre peligro, algo que no estaba sucediendo.