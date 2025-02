Presidente de ASSE explicó por qué presupuestaron casi 800 funcionarios, entre ellos a uno de sus choferes y un adjunto

El presidente del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Marcelo Sosa, declaró a El Observador que las casi 800 presupuestaciones aprobadas por el organismo entre enero y febrero responden a la ley y no son definidas por los jerarcas.

A fines de enero , el organismo había aprobado la presupuestación de otras 481 personas . En aquella ocasión los directores sociales Natalia Pereyra (que representa a los usuarios) y Pablo Cabrera (que representa a los trabajadores) no votaron la moción y se retiraron de la sala.

Los directores alegaron que el trámite no estaba en el orden del día y que no estuvo en la reunión de despacho. A su vez, señalaron que la lista de presupuestados ni siquiera llegó junto a la resolución de aprobación, porque estaba en la oficina de recursos humanos.

El presidente de ASSE marcó que las nuevas presupuestaciones son solicitadas por funcionarios que cumplen con determinados requisitos impuestos por la ley: deben tener una antigüedad de 18 meses en el organismo, una calificación positiva de sus superiores y no contar con antecedentes penales.

"No es decisión del directorio", remarcó y agregó que sus funcionarios allegados cumplen con los requisitos. Aclaró que su adjunto ya tenía un contrato como abogado de ASSE desde mucho antes de pasar a trabajar con él, y que su chofer es parte de la flota del ente estatal. "No es el único que me maneja", aclaró además.

Directorio de ASSE no presupuestará cargos de confianza

Por otra parte, Sosa afirmó que el directorio no va a presupuestar a los cargos de confianza política, jerarcas de distintos hospitales públicos y organismos vinculados a ASSE.

"A todos les dijimos que venían con nosotros y se van con nosotros", recordó el presidente del ente.

Se trata de 47 funcionarios de confianza, que según Sosa firmaron un contrato de tres años con opción de renovar "de dos en dos" años, pero con la alternativa de finalizar el vínculo cuando ASSE así lo decida. Estos cargos serán analizados por la nueva administración del organismo.